Amici a cena? Stupiscili con questi apertivi alternativi perfetti per l’estate

di

I tuoi ospiti arrivano all’improvviso? Stupiscili con questi apertivi perfetti per le cene d’estate all’aria aperta. 

Le serate estive, con la loro atmosfera rarefatta e la voglia di divertirsi fino a notte fonda, si trasformano nello scenario ideale per pranzi e cene all’aperto. Che sia in giardino, in un terrazzo o all’interno della propria casa, organizzare una cena estiva con i propri amici può rivelarsi un’esperienza ricca di momenti indimenticabili.

Persone con calici in mano
Amici a cena? Stupiscili con questi apertivi alternativi perfetti per l’estate – Viagginews.com

Complice la spontaneità del momento, è comune ritrovarsi a poche ore dall’arrivo degli ospiti senza un menù pronto da servire a tavola. Durante il periodo estivo, complice il caldo torrido anche a tarda ora, il momento dell’aperitivo può precedere o addirittura sostituire una cena in compagnia.

Ecco come i cocktail più freschi, accompagnati da stuzzichini e tartine, possono trasformarsi in una soluzione ideale per stupire gli ospiti e trascorrere una bella serata in compagnia. Con queste alternative deliziose e fresche, è possibile conquistare anche i palati più sopraffini e i commensali più esperti.

Cena in compagnia? Stupisci tutti con questi aperitivi estivi

Nonostante la popolarità internazionale di aperitivi come lo Spritz Aperol o Campari, sono diversi i cocktail perfetti per precedere o sostituire una cena estiva. Tra questi, il Martini Bianco Spritz è il cocktail più amato da chi vuole immergersi completamente nell’atmosfera estiva e gustare una bevanda deliziosa. Alternativa più nota all’iconico Aperol, l’aperitivo con Martini può essere preparato utilizzando vermouth bianco, prosecco, soda e un rametto di menta per guarnizione.

Calice con limone
Cena in compagnia? Stupisci tutti con questi aperitivi estivi – Viagginews.com

Molto in voga sui social media, lo Spaghett Cocktail si sta gradualmente affermando come l’aperitivo più amato dell’estate. Si tratta di una alternativa allo Spritz, da preparare con Aperol e birra. Il gusto deciso e frizzante del cocktail, si adatta bene ad un accompagnamento salato. Gli amanti del limone, invece, ameranno il Limoncè Aperitivo, preparato unendo limoncello, prosecco e soda, da guarnire con una fetta di limone per un tocco extra di acidità.

Per chi non beve alcol, le alternative non mancano e sono tutte gustosissime. Tra queste, il Mojito tradizionale, con la sua base di rum, lime e menta, si presta perfettamente a variazioni con frutta. Aggiungendo fragole, lamponi o mango, è possibile ottenere una alternativa fresca e dissetante. Anche la Sangria, spesso protagonista delle cene estive più movimentate, può essere realizzata con la frutta di stagione tra cui pesche, meloni e frutti di bosco.

