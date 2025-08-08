Vivi la tua estate nel segno della cultura: i piccoli festival gratis da scoprire in Italia – Viagginews.com

Tutto pronto per l’estate 2025? Scopri i piccoli festival culturali in Italia gratuiti e perfetti per divertirsi in compagnia.

L’arrivo del mese di agosto coincide per molti con l’inizio delle tanto agognate vacanze estive, momento culmine dell’anno lavorativo. Si tratta del mese preferito dalle famiglie italiane per raggiungere le mete balneari, di montagna o le grandi città europee dove trascorrere un periodo di ferie e di divertimento.

Per chi decide di trascorrere le proprie vacanze in Italia, non mancano le molteplici località in cui fare l’esperienza di una vacanza all’insegna del relax e della cultura. Borghi antichi, città d’arte, spiagge mozzafiato e vette innevate, sono solo alcuni dei luoghi i quali caratterizzano il variegato paesaggio italiano.

Nella lista delle attività estive da non perdere, inoltre, si inseriscono con prepotenza la realtà dei piccoli festival, ormai localizzati in molte parti d’Italia. Gratuiti e spesso di rilevanza internazionale, questi festival sono la scelta giusta per chi vuole trascorrere il mese di agosto tra mare, sole, amici e tanto divertimento.

I festival dell’estate italiana: scopri tutti gli eventi

Da molti anni, l’estate si è trasformata nella stagione ideale per l’organizzazione dei piccoli festival indipendenti. Si tratta di manifestazioni culturali di grande livello, in grado di raccontare i territori, le tradizioni e le tendenze artistiche dei singoli luoghi. Tra questi, spicca il Vivi Arquà Petrarca, una rassegna gratuita di eventi e manifestazioni culturali all’interno dell’omonimo borgo, dimora del grande poeta Petrarca. Il festival terminerà il giorno 21 settembre e sarà caratterizzato dal susseguirsi di eventi legati alla poesia, alla musica e all’enogastronomia.

Nella lista segue il Borgate dal Vivo, un festival decennale organizzato in Val di Susa in Piemonte, ideale per chi vuole immergersi nelle bellezze naturali della zona. Tra musica, teatro e circo, fino al 31 agosto i visitatori potranno vivere un’esperienza indimenticabile in mezzo ad una delle valli più belle del mondo. Per gli amanti della musica, fino all’8 agosto, il Lerici Music Festival è l’occasione ideale per scoprire nuovi artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Nella lista segue anche l’Asiagofestival ad Asiago, manifestazione culturale di grande livello, ricca di eventi legati al mondo della musica classica, del jazz e del teatro. Gli amanti dei libri, invece, fino al 7 settembre, potranno beneficiare degli eventi legati al Festivaletteratura a Mantova, il quale da quasi trent’anni accoglie le nuove proposte dell’editoria internazionale.