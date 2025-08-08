Vacanza finita come i tuoi risparmi? È il momento di riordinare le finanze!

La vacanza costa sempre più di quanto preventivato. Ecco perché al ritorno c’è bisogno di risollevare le finanze.

Dopo il piacere il dovere. Dopo il divertimento e il relax delle vacanze arriva il momento di fare i conti e ridurre le spese per risollevare il conto corrente. Qualche sacrificio, la corretta strategia e le finanze pian piano ricominceranno a dare sicurezza. In fondo c’è il prossimo viaggio da pianificare!

Le vacanze sono attese tutto l’anno e quando arrivano non si sentiranno ragioni, si vorranno trascorrere giornate spensierate in luoghi magnifici e accoglienti. Per quanto si possa organizzare il viaggio più low cost possibile la spesa sarà comunque importante e superiore rispetto a quanto preventivato.

Ci saranno sempre inconvenienti, extra inaspettati o sfizi da volersi togliere per rendere la vacanza perfetta. Al ritorno, poi, si faranno i conti e si metterà in atto una strategia per riordinare le finanze. Il conteggio delle spese è il primo passo, non solo di quelle legate al viaggio ma anche delle uscite abituali. Bisogna individuare le spese da poter eliminare o su cui risparmiare, qualche piccolo sacrificio può essere necessario dopo tanto divertimento.

Post vacanze, momento di risparmio e riordino delle finanze

Eliminate cene fuori casa o delivery per almeno un paio di mesi, si recupereranno parecchi soldi. Create un nuovo budget mensile di spesa e cercate di far rientrare all’interno tutte le spese, quelle fisse e necessarie e quelle extra. Quest’ultime potranno essere messe in stand-by per qualche tempo.

Bisogna assolutamente evitare di spendere soldi in tutto ciò che non è essenziale o rimettere da parte dei risparmi sarà impossibile. Finché c’è la bella stagione, ad esempio, potete evitare di andare in palestra. Allenatevi all’aria aperta, è gratis e fa bene alla salute. Un altro consiglio è limitare l’uso del bancomat e prediligere i contanti.

Lasciate la carta di credito a casa e uscire con i soldi prelevati ad inizio settimana. Riuscirete a controllare meglio le spese e a rendervi conto di quando spendete. Vedrete che in questo modo eliminerete tutte le costose abitudini come prendere il caffè o fare colazione al bar, comprare le sigarette, pranzare fuori invece che con un pasto preparato a casa, cedere alla tentazione di una pedicure dal costo esagerato.

Sembrano piccole accortezze ma in realtà aiutano a risparmiare anche migliaia di euro in un anno. Soldi che si potranno spendere per la prossima vacanza cercando questa volta di restare all’interno del budget prefissato. E con questo obiettivo in mente vedrete che riordinare le finanze sarà più semplice.

