Queste due erbe non le uso solo in cucina: ci preparo un mix che mi profuma tutta la casa in estate – viagginews.com

Ci sono due erbe aromatiche utili non solo in cucina ma anche per creare un mix per profumare la casa.

In estate è bello respirare un’aria profumata anche dentro casa e spesso si ricorre agli incensi, alle candele o ai profumatori per ambienti. In realtà basta andare in giardino, sul terrazzo o sul davanzale della finestra per trovare gli ingredienti utili per creare un mix per profumare tutto l’appartamento.

Sì, perché ci sono due erbe aromatiche molto usate in cucina che, mischiate insieme, possono creare un mix profumato portentoso che lascia un odore gradevole e naturale in ogni ambiente della propria abitazione. Ecco di quali si tratta e come usarle.

Come creare il mix per profumare casa con le erbe aromatiche

Bastano due erbe aromatiche che probabilmente si hanno già in casa in balcone o sul davanzale della finestra per creare un mix che profuma in maniera naturale e gradevole tutta la casa.

Si tratta infatti dell’alloro e della menta, molto usate in effetti in cucina per donare un gradevole aroma a diverse pietanze. Sarà sufficiente prendere una manciata di foglie di alloro, meglio se un po’ secche, e un ciuffo di menta verde, di colore intenso. Mettere tutto nell’acqua calda e far andare a fuoco basso per circa 10 minuti.

Eventualmente si possono aggiungere scorze di limone, cannella, chiodi di garofano o lasciare semplicemente menta e alloro, che già da sole donano un odore molto gradevole. Queste due erbe non solo profumano ma hanno altre proprietà: la menta è fresca, l’alloro permette di purificare l’aria e di rilassare. Questo è un rimedio semplice, naturale, economico e portentoso per sprigionare un ottimo odore in casa, in estate.

Questo mix si può mettere in cucina, in bagno, in salone, in camera da letto, ovunque: è praticamente perfetto ovunque e non farà male ad animali o a bambini. Come visto la natura ci offre già delle soluzioni portentose da usare in casa per liberare un odore gradevole senza ricorrere a profumi artificiali, diffusori di fragranze, profumatori spray aggressivi ed inquinanti. E così, due erbe aromatiche (menta e alloro), rilasceranno in ogni ambiente di casa un profumo naturale a lungo, senza spendere soldi e senza danneggiare il nostro ambiente già molto provato.