Pancake di banane e yogurt, una soffice coccola che si prepara in soli dieci minuti

Avete voglia di golosità e morbidezza? Preparate in pochi minuti i pancake di banane e yogurt. C’è da andarne matti!

Quando si ha voglia di dolce e poco tempo a disposizione la soluzione perfetta è preparare i pancake. Nel modo tradizionale oppure in deliziose varianti da farcire come si desidera. Marmellata, frutta, zucchero a velo, crema di nocciole, gelato, sentite già il gusto il bocca? Oggi prepariamo la versione con banane e yogurt.

In tutto il mondo si va pazzi per i pancake. Questi dolci soffici e golosi rendono la colazione o la merenda perfetta, ricca di gusto e speciale sia per grandi che per piccini. Sono ottimi sia nella versione dolce che salata e la preparazione è velocissima.

Far diventare una tradizione di famiglia cucinare insieme i pancake la domenica mattina, ad esempio, è un ottimo modo per coinvolgere i bambini e rafforzare il legame in casa. La ricetta più classica è quella che vede i pancake ricoperti dallo sciroppo d’acero ma, come detto, ognuno può aggiungere ciò che più piace. Anche il composto può essere ricreato in diversi modi e con l’aggiunta di ingredienti quali la mela o la banana.

Ecco la ricetta dei sofficissimi pancake alla banana e yogurt

Se avete delle banane mature da consumare potete realizzare in dieci minuti spettacolari pancake soffici e nutrienti. Pochi ingredienti e pochi semplici passaggi, qualche minuto per la cottura ed ecco che la merenda sarà pronta per essere gustata. Preparandone una quantità abbondante si potranno conservare in frigorifero in un contenitore ermetico per i giorni seguenti (massimo 3).

INGREDIENTI PER 6/8 PANCAKE

1 banana (oppure mela grattugiata o frullata)

1 uovo

3 cucchiai di yogurt

4 cucchiai di farina 2, 1 o avena

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 pizzico di cannella (facoltativo)

olio o burro

PREPARAZIONE

Sbucciate la banana e frullatela. In una ciotola unite l’uovo, lo yogurt, la banana e mescolate bene. Aggiungete la farina, il lievito, la cannella e lo zucchero (si può anche non usare). Quando l’impasto sarà pronto con gli ingredienti ben amalgamati versatelo a cucchiaiate in una padella antiaderente calda precedentemente imburrata o oliata. Cuocete per 1/2 minuti per lato fino a quando i pancake diventeranno dorati e soffici.

Impilateli in un piatto e mangiateli da soli o con un topping di miele, frutta, yogurt, crema alla nocciola. Anche una spolverata di zucchero a velo ci starà benissimo. Dieci minuti e i pancake saranno pronti qualsiasi variante decidete di fare. Al posto della banana si può mettere la mela oppure la pera e all’impasto si possono aggiungere scaglie di cioccolato.