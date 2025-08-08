Il trucco furbissimo (e legale) per risparmiare 200 euro sull’albergo ogni volta che viaggi

Non hai ancora prenotato in attesa di un’offerta last minute che ti faccia risparmiare? Ti svelo un trucco furbissimo per abbattere i costi degli alberghi ogni volta che viaggi.

Tra voli, albergo e spiaggia spesso si arriva a spendere 2000 euro per una sola settimana di vacanza. Anzi se si è in famiglia la spesa sale notevolmente. Quest’anno, secondo i dati ufficiali, tantissime persone hanno rinunciato alle vacanze e trascorreranno l’estate a casa.

Viaggiare, insomma, costa sempre di più e sta diventando un privilegio riservato a pochi. Eppure è un’esperienza meravigliosa di cui non dovremmo mai privarci: viaggiare arricchisce la mente, ci consente non solo di vedere nuovi posti ma, soprattutto, di scoprire nuove culture, nuovi usi e costumi, tradizioni.

E anche se restiamo nel nostro Paese, una settimana di vacanza, ci dà quantomeno l’opportunità per rilassarci e staccare la mente da tutto. Ma come fare se il portafoglio non è abbastanza ricco da sostenere tutti i costi? Ho scoperto un modo furbissimo per risparmiare anche 200 euro sull’albergo ogni volta che viaggio.

Addio costi folli: ecco come risparmiare sugli hotel

Negli ultimi anni i prezzi di tutto sono aumentati in misura importante: dai generi alimentari ai lettini in spiaggia e i prezzi degli hotel non hanno fatto eccezione. La soluzione non è rinunciare a fare vacanze ma trovare il modo giusto per abbattere i costi. Sempre in modo legale ovviamente. Ora ti svelo come ho fatto.

Viaggiare è un’esperienza meravigliosa e anche se non ci si allontana troppo dal proprio paese o anche se si resta in Italia, consente sempre di scoprire nuovi posti, di staccare la spina e godersi un po’ di relax. Il problema, neanche a dirlo, sono i prezzi di voli e hotel che ormai sono proibitivi.

Per quanto riguarda i voli esistono App molto utili come SkyScanner che consentono di fare un confronto tra le varie compagnie aeree dandoci modi di risparmiare anche qualche centinaia di euro. Ma come fare per quanto riguarda l’albergo? Dalla pandemia di Covid in avanti i prezzi sono lievitati: in alcune strutture si può arrivare a spendere anche 300 euro a notte in agosto.

Ma io ho scoperto un trucchetto geniale e legale. Tutto quello che devi fare è aprire Google Chrome e digitare “directo extension”; clicca sul primo link che ti compare e scarica l’applicazione direttamente sul tuo computer. Ora vai su Booking e cerca gli hotel con la “D dorata”: questi sono gli hotel che sul sito ufficiale fanno prezzi più vantaggiosi rispetto a Booking. Clicca sulla D dorata e ti rimanderà al sito dell’albergo così potrai verificare la differenza di prezzo. Con questo metodo potresti risparmiare anche 200 euro o più per una settimana di vacanza.