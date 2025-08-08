Ho aggiunto delle cozze a delle patate ed è venuta fuori un’insalata gustosissima: mia suocera ha chiesto il bis

Questa non è la classica insalata, con patate e cozze è venuto fuori un piatto unico saporito e ricco di sapore: in estate è una vera delizia.

In estate, la voglia di mangiare di certo non passa, tuttavia, si sentirà proprio il bisogno di mangiare qualcosa che non siano quei piatti caldi e che richiedono ore ed ore di preparazione. Con questo caldo, si è alla ricerca di qualcosa che sia sicuramente saporito, ma che al tempo stesso si possa preparare senza particolari attese.

Ecco perché le insalate sono senza dubbio l’alternativa migliore, perché oltre ad essere salutari, sono anche freschissime, facili da preparare e perfette per un pranzo veloce, ma al tempo stesso saporito. Ci sono sicuramente tantissime varianti e ogni gusto potrà essere soddisfatti, ma se si è alla ricerca di qualcosa di diverso, allora non si può dire di no ad una fresca insalata di patate e cozze.

Insalata di patate e cozze, la ricetta perfetta per un piatto unico saporito

L’insalata di patate e cozze è un piatto unico perfetto per l’estate. In una sola preparazione si andrà ad unire il sapore del mare e quello della terra. Un’idea diversa dal solito, ma che permetterà di gustare qualcosa di unico. Vediamo allora quali sono gli ingredienti e il procedimento per preparare questa freschissima insalata di patate e cozze.

Ingredienti per 4 persone:

  • 2 patate
  • 600 gr di cozze + acqua di cottura
  • 300 gr di fagiolini
  • Succo di mezzo limone
  • 250 gr di fagioli già cotti
  • 1 cipolla di Tropea
  • 3-4 pomodori secchi
  • 2-3 taralli
  • Prezzemolo tritato
  • Sale
  • Peperoncino o pepe
  • Olio di oliva extravergine

Procedimento:

  1. Pulire bene le cozze, quindi metterle in una padella con aglio, olio, gambi di prezzemolo e peperoncino
  2. Coprire con coperchio e lasciare cuocere a fiamma medio-bassa
  3. Intanto che le cozze cuociono mondare i fagiolini e lessarli in acqua già bollente per circa 10 minuti e lasciarli in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio per non far perdere il loro colore brillante
  4. Quando le cozze saranno tutte aperte sgusciarle, poi filtrare il fondo di cottura e tenerlo da parte
  5. Pelare e lavare le patate, tagliarle a cubetti e sbollentarle per circa 10-15 minuti, poi scolarle e lasciarle raffreddare
  6. Ora non resta che preparare anche gli altri ingredienti. Quindi tagliare i pomodori secchi a pezzetti e la cipolla a fettine sottili
  7. Scolare e sciacquare bene i fagioli
  8. Iniziare ad assemblare l’insalata mettendo in una ciotola patate e fagiolini, poi unire anche cipolla, pomodori, fagioli e cozze e mescolare
  9. Creare un’emulsione con olio, sale, succo di limone e 2-3 cucchiai di fondo di cottura delle cozze
  10. Usare l’emulsione per insaporire l’insalata e infine sbriciolare i taralli.

Ed ecco pronta una freschissima insalata tutta da gustare. In estate è una vera delizia per il palato.

