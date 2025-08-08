Hai mai sentito parlare di “no contact” dopo la fine di una relazione? Ecco perché non dovresti usare questa tecnica – viagginews.com

La tecnica del “no contact” è molto consigliata ed utilizzata alla fine di una relazione: ma davvero funziona?

Alla fine di una relazione, viene spesso consigliato il “no contact” con un ex proprio per superare prima la delusione. Quindi si dice addio alle chiamate, allo scambio dei messaggi, al frequentare gli stessi amici o gli stessi posti.

In genere sono consigliate 2-3 settimane di “no contact”, tempo necessario per riprendere la propria vita e staccarsi dall’ex. Non è facile dopo magari anni di relazione e quindi c’è chi si chiede se davvero questa tecnica funzioni.

La tecnica del “no contact” funziona davvero?

La ragione alla base del “no contact” è chiara: meno sai di quella persona, più velocemente guarirai. Evitando qualsiasi tipo di interazione, come seguirlo/seguirla sui suoi social network o parlare con gli amici comuni, la connessione emotiva viene interrotta.

Questo permette ai ricordi di perdere forza e di diminuire gradualmente l’ossessione, liberando la persona dal dolore costante e facilitando il processo di superamento. Una delle pratiche più forti che gli psicologi raccomandano è di bloccare l’altro sui social, su Whatsapp, sul telefono, così da non cedere alla tentazione di contattarlo.

Anche se può sembrare estremo, bloccare l’ex partner sui social network e al telefono è un potente strumento per evitare ricadute e tentazioni. Non avendo accesso alla sua vita, si evitano i paragoni e i pensieri ricorrenti, il che aiuta a indebolire le connessioni emotive e a ricostruire l’autostima e la pace interiore.

Ma gli esperti chiariscono che il “no contact” non è sempre possibile soprattutto quando ci sono figli in comune o responsabilità condivise o magari si lavora nello stesso ufficio. Quindi, in questo caso diventa importante ridurre il contatto al minimo indispensabile ma dimenticandosi del lato “romantico” del rapporto. Questo infatti deve diventare freddo, distaccato e disinteressato.

L’obiettivo non è odiare la persona, ma proteggersi e dare priorità al proprio benessere emotivo. Infatti occorre smettere di pensare all’ex partner per poter andare avanti con la propria vita senza lasciarsi scappare possibili occasioni anche di incontrare la persona giusta, vivendosi anche l’eventuale solitudine per fare chiarezza su ciò che davvero si vuole e si merita.

Inoltre, è davvero utile bloccare l’altra persona così da non avere la tentazione di scriverle continuamente messaggi, rischiando di infastidirla e indispettirla, rovinando non solo il rapporto ma anche i bei ricordi legati ai momenti vissuti insieme.