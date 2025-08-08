Accessori da mare, non dimenticare di pulirli se non vuoi rovinarli: fai così e saranno sempre perfetti

Quando torni dalla spiaggia, presta estrema attenzione agli accessori da mare. Vanno puliti ed è fondamentale farlo in questo modo, altrimenti rischi seriamente di danneggiarli. Andiamo a vedere di che cosa si tratta in maniera dettagliata.

L’estate è entrata nella sua fase più attesa in senso assoluto, dal momento che tantissime persone, approfittando del caldo e delle belle giornate, ne approfittano o per correre al mare da pendolari oppure per andare in vacanza. Da questo punto di vista, però, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione e da valutare con estrema attenzione. Anche se, in alcuni casi, tendiamo in maniera colpevole a sottovalutarli. Un esempio illustre da questo punto di vista è rappresentato senza ombra di dubbio dagli accessori da mare.

Ombrelloni e sdraio sono sicuramente i più diffusi e noti e quelli a cui tutti quanti pensano in maniera istantanea, ma non si può sottovalutare anche la classica borsa che portiamo per avere con noi tutto quanto ci occorre. Ecco, anche se in molti non danno il giusto peso a questo aspetto, è importante tenere puliti questi strumenti e lavarli nella maniera più corretta. Si tratta di un aspetto che può finire in secondo piano ma che può avere delle conseguenze non di poco conto. Andiamo dunque a vedere qual è il metodo migliore per pulire gli accessori da mare dopo una giornata in spiaggia.

Come pulire gli accessori da mare: attenzione a non rovinarli

Per gli ombrelloni, la prima cosa da fare è di usare una spazzola con setole morbide ed un panno per rimuovere la sabbia in eccesso e bisogna poi usare l’antiruggine per asta e bacchette varie. Per rimuovere le macchie dal tessuto, invece, basterà un panno inumidito in una soluzione di acqua tiepida e sale grosso. Bisognerà poi riporlo in un sacchetto di plastica. Per le sdraio, invece, occorreranno un panno ed un detergente antibatterico e andrà pulita la superficie per rimuovere sporco e macchie.

Successivamente eliminate il detergente con l’aiuto di un panno umido e date il tempo che si asciughi totalmente prima di metterlo in un posto dove non dia fastidio. Le borse in tessuto per prima cosa andranno capovolte per far scendere ogni granello di sabbia. Poi sono da lavare in lavatrice a bassa temperatura con un detersivo attivo oppure a mano con acqua tiepida e detergente delicato.



Per quelle in paglia, invece, occorrerà ancora una volta l’aiuto di una spazzola a setole morbide, e poi si dovrà adoperare un panno immerso in una miscela di acqua tiepida e di detergente da usare ed applicare poi sull’intera superficie.