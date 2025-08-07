Se non sei mai stato in questo piccolo borgo devi assolutamente rimediare: c’è anche una scacchiera gigante – viagginews.com

Questo borgo merita davvero tanto. Lo conoscono in pochissimi, ma si tratta di una meta così affascinante da essere unica.

Il mese di agosto è iniziato e, tra poche settimane, si tornerà alla normalità. C’è già chi sta pensando, con rammarico, alla fine delle ferie. Per fortuna, ci sono ancora un po’ di giorni per vivere altre esperienze divertenti e uniche nel loro genere. Non bisogna necessariamente prendere un aereo e volare lontano.

Si può fare tutto a pochi passi da casa. In Italia, c’è una meta incredibile e dal fascino non comune. Sono in pochi a conoscere questo piccolo borgo. Al suo interno, è possibile trovare anche una scacchiera gigante, in grado di far divertire grandi e piccini.

Questo borgo ti conquisterà: la sua scacchiera gigante è incredibile

In Italia ci sono tanti posti meravigliosi da visitare. Durante le vacanze, spesso, si punta alle grandi città. In realtà, è possibile optare anche per location meno frequentate. Il turismo ridotto permette di godere ancora di più del posto, soffermandosi su tanti piccoli particolari che, in altri contesti, passerebbero inosservati.

Il borgo in questione prende il nome di Summonte. Si trova in Campania, in provincia di Avellino, proprio all’interno del Parco Regionale del Partenio. È un luogo tranquillo, a 750 metri sopra il livello del mare. Gli amanti della natura ameranno osservare la fauna locale e immergersi completamente nella bellezza della vegetazione. Qui si può fare trekking e dedicarsi a tranquille passeggiate con tutta la famiglia.

I panorami sono incredibili, sia grazie ai monti che lo circondano che alle numerose sorgenti che si snodano tra gli alberi. Una delle caratteristiche principali del borgo è situata in Piazza Alessio De Vito, proprio sotto a un tiglio secolare. Qui, è stata realizzata una scacchiera gigante in pietra.

Gli amanti degli scacchi non riusciranno proprio a resistere. È stato il sindaco a promuovere questa iniziativa, con l’intenzione di mettere in evidenza il valore del gioco come simbolo di comunità. Partendo dalla piazza, si consiglia di esplorare le viuzze che caratterizzano il borgo, magari noleggiando una delle biciclette elettriche messe a disposizione.

Annoiarsi sarà impossibile. Gli adulti troveranno un posto in cui rilassarsi senza pensieri. Finalmente, potranno staccare dalla faticosa routine di tutti i giorni e i bambini si divertiranno un mondo ad ammirare la scacchiera e a interagire con la natura. I 1500 abitanti che popolano Summonte saranno felicissimi di interagire con i turisti e di mostrare le specialità del borgo.