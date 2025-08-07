Non abbiamo gli squali, ma questi pesci che troviamo anche a riva in Italia sono altrettanto pericolosi

Quali pesci sono pericolosi: queste specie si possono incontrare anche a riva in Italia, bisogna assolutamente stare a distanza.

Nelle acque italiane è possibile trovare diverse specie di squali, anche se sono in numero inferiore rispetto ai mari che confinano con altri Paesi. I maggiori avvistamenti sono stati fatti in Toscana, in Sicilia, in Calabria e in Sardegna, ma è possibile incontrane uno ovunque nel Mar Mediterraneo. Non tutti ovviamente sono pericolosi, bisogna comunque specificare che un attacco ad un bagnante potrebbe capitare per errore.

Infatti spesso avvengono perché l’uomo viene scambiato o per un’altra preda oppure viene visto come un pericolo. Non solo gli squali, ma nelle nostre acque bisogna fare maggiormente attenzione ad alcuni tipi di pesci. Diversi, infatti, sono molto pericolosi, e alcuni di essi si possono addirittura trovare a riva. È importante informarsi, prima di avvicinarsi, e sapere che è meglio stare lontani da queste specie.

Pesci pericolosi in Italia: questi sono anche a riva, fai attenzione

Non solo gli squali, in alcuni casi, sono pericolosi, ma nell’acqua del mare ci sono tantissime specie di pesci pericolosi. In Italia è possibile trovarne tanti e alcuni sono presenti anche a riva. È importante, quindi, informarsi prima di avvicinarsi a qualsiasi pesce, dato che possono provocare ferite a causa delle loro spine velenose o della loro tossicità. Quelli maggiormente diffusi sono la tracina, il pesce scorpione e il pesce palla.

La tracina è un pesce che si trova sotto la sabbia e attraverso le sue spine rilascia un veleno doloroso. La sua puntura non è mortale, ma è sempre meglio non avvicinarsi. Per evitare di toccarli è consigliabile sempre indossare delle scarpette da mare e muoversi osservando bene la sabbia. C’è il pesce scorpione facilmente riconoscibile dal suo aspetto: ha spine velenose sul dorso, per questo la sua puntura può provocare reazioni dolorose e spesso gravi.

Il pesce palla, soprattutto quello ‘argenteo’, è una specie tossica. Non solo non bisogna toccarlo, ma neanche mangiarlo, essendo velenoso. Tra i pesci da evitare c’è anche la murena, che non è velenosa, ma il suo morso, per la presenza di tossine nel sangue e nella saliva, può causare infezioni o anche delle reazioni ostili. Ci sono poi dei pesciolini che possono mordere, ma in generale non sono pericolosi. In caso di puntura o di morso, da uno di questi pesci, è importante immergere la zona colpita in acqua calda e contattare eventualmente un medico.