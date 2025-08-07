La citronella tiene lontane le zanzare ma solo se la metti in questi posti: non sbagliare più – viagginews.com

La citronella è uno dei rimedi più usati contro le zanzare però è efficace solo se messa nei posti corretti. Ecco dove evitare di posizionarla.

Le zanzare sono degli insetti molto fastidiosi in estate. Non solo il loro ronzio impedisce di riposare bene ma le loro punture possono causare rossore e prurito. Per questo si provano vari sistemi per tenerle lontane. In commercio esistono vari repellenti ma è meglio puntare sui rimedi naturali.

Fra questi sicuramente c’è la citronella: che sia la pianta o l’olio essenziale poco importa perché il suo odore tiene lontani questi insetti, purché venga messa nei posti giusti. Ecco perché messa in questi punti risulta più efficace la sua forza repellente.

Dove mettere la citronella per tenere lontane le zanzare

Invece che usare spray chimici o altri sistemi puzzolenti ed inquinanti, per tenere lontane le zanzare si può usare la citronella (la pianta o l’olio essenziale). Il suo profumo disturba i recettori sensoriali delle zanzare, tenendole lontane in maniera naturale.

Se si opta per la pianta, però, ci sono alcuni posti dove esplicherà la sua funzione repellente in maniera più efficace. Non basta metterla sul davanzale, credendo che qui si concentrino maggiormente le zanzare. Bisognerà metterla vicino all’ingresso di casa, tra una finestra socchiusa e una tenda che svolazza o, ancora, lungo il bordo del terrazzo.

Si possono usare anche più vasi di 3-4 piante di citronella messe ad arco per creare una barriera naturale portentosa contro questi insetti. Se invece si opta per l’olio essenziale, si possono versare 5–6 gocce in un diffusore o bruciaessenze, e lasciar agire 10–15 minuti prima di restare nel locale. Altrimenti si possono bollire le foglie della pianta in acqua, aggiungere qualche goccia di olio e spruzzare su tende e tessuti.

Per una protezione “personale” dalla zanzare, invece, si può diluire l’essenza in un olio vegetale (come quello di jojoba o mandorle) e applicare sulla pelle. Sarà sicuramente più naturale, ma comunque molto efficace, per tenere lontani questi insetti a differenza delle solite soluzioni spray che si trovano in negozio. Dunque, che si opti per la pianta, l’olio essenziale oppure le foglie bollite, poco importa perché la citronella esplicherà la sua funzione repellente contro gli insetti ne messa nella posizione giusta e usata nella maniera corretta.