Arriva l’ordinanza “anti poveri”: in questo Comune sono ammessi solo i turisti ricchi

Se vuoi risparmiare, evita di andare in vacanza in questa località: è stata emessa l’ordinanza “anti poveri”, solo i turisti ricchi e che spendono sono i benvenuti.

In Italia esistono ancora i ricchi? Visti gli attuali stipendi, il costo della vita e l’inflazione possiamo sicuramente dire che la ricchezza nel nostro Paese si è notevolmente ridotta e sono sempre di più gli imprenditori che preferiscono trasferirsi altrove. Il turista medio italiano, dunque, oggi non è il turista che spende come se non ci fosse un domani.

Problema che, tuttavia, non riguarda solo l’Italia, sia chiaro. Ci sono anche tantissimi turisti stranieri che fanno vacanze modeste e quando visitano una località pranzano con un panino o un pezzo di pizza che consumano poi seduti su un muretto. Bene da quest’anno non sarà più possibile: non in un certo Comune, quantomeno.

Un Comune molto amato dai turisti di tutto il mondo ha deciso di emettere l’ordinanza “anti poveri”: in pratica chi non è disposto a spendere un bel po’ di denaro in ristoranti lussuosi, aperitivi, hotel e shopping può anche starsene a casa oppure andare altrove. Nel prossimo paragrafo scopriamo qual è il Comune in questione.

Ordinanza “anti poveri”: ecco dove

Molte famiglie quest’anno non possono concedersi nemmeno una settimana di vacanze visti i prezzi delle strutture alberghiere, dei voli aerei, dei ristoranti, dei lettini e degli ombrelloni. In questo contesto di crisi, un Comune ha pensato bene di emanare un’ordinanza “anti poveri”: ammessi solo i turisti ricchi e che spendono.

Non puoi entrare in questo comune in pantaloncini, canotta e infradito: rischi una sanzione. Ma non è questo l’unico divieto: vietato anche consumare cibo da asporto per le strade o seduti sui muretti: altra sanzione. Insomma prima di varcare i confini occorre vestirsi in modo elegante e se si vuole pranzare occorre andare in qualche ristorante del luogo.

Di quale località stiamo parlando? Di Portofino, in Liguria. Portofino è da sempre rinomata per la sua classe, la sua raffinatezza e per essere frequentata e amata dagli americani. I ristoranti di pesce non mancano ma abbondano anche le focaccerie e sono tanti i turisti che, per risparmiare qualche euro, mangiano un pezzo di focaccia seduti su un muretto di fronte al mare. D’ora in avanti, però, sarà vietato.

Lo scopo, naturalmente, è attirare solo turisti disposti a spendere e ad arricchire il territorio e disincentivare tutti coloro che sperano di cavarsela con una semplice gitarella in giornata spendendo, magari, meno di 10 euro per mangiare. Un discorso che a suo modo ha una logica ma che certamente rischia di ritorcersi contro la stessa località turistica. Il rischio è che Portofino diventi una località fantasma perché, a ben vedere, i veri ricchi potrebbero anche preferire altre mete per la loro estate.