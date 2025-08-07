A Napoli, la regina della spiaggia è la frittata di spaghetti: prova la ricetta della nonna e sarà squisita

Con la ricetta della frittata di spaghetti come la fanno a Napoli anche il pranzo in spiaggia avrà tutto un altro sapore: è una vera delizia.

Il pranzo in spiaggia è una cosa seria e non deve assolutamente essere sottovalutato. Ci sono sicuramente tantissime alternative, alcune sicuramente più fresche, rapide e leggere, altre un po’ più particolari e che sicuramente non saranno adatte a tutti. Tuttavia, non è detto che si debba per forza rinunciare al gusto, anzi, basterà davvero poco per ottenere qualcosa di speciale.

C’è chi ama mantenersi leggero in spiaggia e opterà per il classico panino, per un’insalata di pasta o di riso o ancora preferirà mangiare della freschissima frutta, e poi c’è chi invece preferisce mangiare qualcosa di più sostanzioso. Ed è proprio per chi appartiene a quest’ultima categoria, che questa ricetta cade proprio a pennello. Pochi ingredienti per preparare una squisita frittata di spaghetti, proprio come la fanno a Napoli.

La ricetta originale per preparare una gustosa frittata di spaghetti come la fanno a Napoli

La ricetta di spaghetti a Napoli è una vera istituzione. Si tratta di una preparazione che in genere veniva utilizzata per consumare la pasta che di solito avanzava dal pranzo della domenica. Con il tempo sono diverse le varianti ideate, c’è la versione rossa, quella alla bolognese e anche alla genovese. C’è chi preferisce gli spaghetti o direttamente la pasta. Quella che però vogliamo mostrarvi oggi è la ‘ricetta per eccellenza’ che permetterà di preparare una deliziosa frittata di spaghetti.

Ingredienti per 8 persone:

500 g di spaghetti

100 g di parmigiano reggiano

100 g di latte intero

8 uova

Sale fino q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per il sugo di pomodoro

700 g di Passata di pomodoro

1 cipolla bianca

Basilico q.b.

Sale fino q.b.

Procedimento:

Per prima cosa iniziar a mettere una pentola piena d’acqua sul fuoco e portare a bollore Nel frattempo mondare la cipolla In una casseruola mettere un filo d’olio, unire la cipolla e lasciare rosolare Aggiungere la passata di pomodoro, regolare di sale e lasciare cuocere per circa 30 minuti A fine cottura, profumare con delle foglie di basilico fresco Una volta che gli spaghetti saranno cotti, scolari e versarli all’interno di una ciotola Unire la passata di pomodoro ormai cotta e mescolare In una seconda ciotola aprire le uova e mettere il latte, il parmigiano grattugiato, sale e pepe e sbattere con una forchetta Unire quindi il composto di uova alla pasta e amalgamare il tutto Ora non resta che versare dell’olio in una padella ampia, versare il composto di uova e spaghetti e lasciare cuocere 10 minuti per lato.

Ed ecco che la fritta di pasta è pronta per essere tagliata a fette e messa in un contenitore ermetico per essere portata in spiaggia.