Sembra il Paradiso, ma siamo in Italia: un lago cristallino e un eremo tutto da scoprire

Un lago artificiale che si è trasformato negli anni in un vero e proprio paradiso. Uno dei laghi più belli d’Italia.

Nato nel 1929 a completamenti di alcuni lavori per le Ferrovia dello Stato, questo lago si trova nel cuore dell’Abruzzo e quindi d’Italia ed è oggi un vero e proprio paradiso naturale e faunistico.

Abruzzo, nei pressi di Villalago -affascinante borgo medievale arroccato sulle Gole di Sagittario, si trova il Lago San Domenico un piccolo bacino idrico artificiale ancora poco conosciuto ma dal fascino irresistibile. Il lago è nato negli anni Venti del Novecento per volere di Ferrovie dello Stato che voleva alimentare a trazione elettrica la linea Roma-Sulmona. Da qui la costruzione della diga sul fiume Sagittario che ha dato origine al piccolo bacino le cui acque vengono condotte per 6km in condutture che portano dritto alla centrale idroelettrica di Sagittario.

Nei periodi di secca, il lago mostra ancora la vecchia strada e il ponte di accesso all’eremo che si utilizzavano prima del ’29. Sul lato di Prato Cardoso, invece, si trova l’unica spiaggetta del lago; qui vige il divieto di balneazione e di pesca ma è anche il punto dove partono i diversi percorsi di trekking.

Lago San Domenico, cosa fare una volta arrivati in zona

Il lago prende il nome dall’Eremo di San Domenico che si affaccia proprio sulle sue sponde; si tratta di una chiesetta medievale realizzata in roccia calcarea e affiancata da una grotta scavata nella roccia. Qui secondo la tradizione ha risieduto San Benedetto intorno all’anno Mille, mentre nella grotta aveva creato il suo giaciglio proprio San Domenico, il cui culto è molto sentito in tutta la regione.

L’eremo è visitabile e si raggiunge attraversando un ponte in pietra che crea una scenario suggestivo. Lago San Domenico non solo è un paradiso da ammirare ma anche il luogo perfetto per chi ama le escursioni in trekking; dalle sponde del lago partono diversi percorsi di media e difficile percorrenza. Un’immersione nella natura che permetterà di entrare in contatto anche con la numerosissima fauna che popola la zona.

Non di rado si possono incontrare cervi, ma ci sono anche ghiri, moscardini, scoiattoli, volpi oltre che lupi appenninici e orsi bruni marsicani. Non può mancare, infine, una visita al borgo di Villalago con le sue diverse case romane e il più vicino lago Pio balneabile e da cui parte uno dei percorsi più facili, circa 1,7 km, che collegano a Lago San Domenico.