La forza di una donna, trame 11-15 agosto: la confessione di Sarp e la nuova scintilla amorosa

Nuove anticipazioni settimanali per La forza di una donna, cosa succede negli episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 agosto.

La forza di una donna non si ferma nemmeno ad agosto e continua ad essere protagonista del palinsesto di Canale 5: la serie, ispirata a Woman, è uno dei programmi più visti del pomeriggio di questa estate, con ascolti veramente da record registrati da Mediaset. Merito della bravura degli attori e soprattutto delle trame avvincenti, tutte intessute intorno a Bahar.

Recentemente, nelle ultime puntate in onda, abbiamo visto la protagonista andare alla ricerca della madre di Sarp, convinto che sia vivo; a ragione, ovviamente, considerando che Sarp è ora Arp, ma mentre è pronto a ripartire per l’America con Piril ha nuovi ricordi di Bahar rivedendo la sua vecchia Jeep.

Cosa succederà negli episodi in onda la prossima settimana, da lunedì 11 a venerdì 15 agosto? Ecco le anticipazioni, assisteremo ad una nuova dinamica amorosa e alla confessione di Sarp.

Stando alle anticipazioni trapelate per i prossimi episodi de La forza di una donna, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 agosto, vedremo Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver discutere in merito al loro futuro: disoccupati e costretti a convivere in maniera forzata, dovranno prendere un’importante decisione. Fortunatamente, grazie allo sciopero guidato da Ferdane e dal rallentamento delle consegne, Sema si trova costretta a reintegrare Bahar.

Tragedia a casa di Hikmet e Umran: quando crede che abbia tradito sua figlia, Seyfullah spara a Hikmet, ma Peyami si frammette nella traiettoria del colpo e viene colpito al suo posto. Durante il trasporto in ambulanza, Peyami confessa a Hikmet di averlo venduto a Seyfullah, chiedendogli perdono. Sarp, invece, incrocia Sirin per puro caso e la porta al cimitero; qui confessa alla donna tutto il disprezzo che prova per lei, incolpandola di avergli portato via tutto.

Sirin teme la rabbia dell’uomo e decide di fuggire, rifuggiandosi tra le lapidi: i due arrivano davanti ai finti sepolcri di Bahar, Nisan e Doruk e Sarp chiede ogni dettaglio a riguardo. Scossa dagli avvenimenti, Sirin fugge e corre a casa di Bahar per raccontarle tutta la verità, ma lei, dopo quanto successo con la sorella, non vuole ascoltarla. Alla fine, Sirin confessa a sua madre che Sarp è ancora vivo, ma lei crede sia un’altra delle allucinazioni di Sirin.