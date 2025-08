Korean Corn Dog, la ricetta da non perdere se ami lo street food: gustosi e croccanti

La ricetta originale per preparare dei deliziosi Korean Corn Dog, croccanti fuori e teneri dentro: lo street food che fa impazzire tutti.

Lo street food, noto anche come cibo da strada, è un tipo di cucina che viene preparata e venduta direttamente per le vie, spesso da bancarelle, furgoncini, chioschi o piccoli stand mobili. In genere si tratta di cibo tipico locale e che può essere gustato passeggiando tranquillamente nelle varie stradine, durante fiere, mercatini e manifestazioni di vario genere.

Con il passare del tempo, le varie preparazioni sono diventate così famose, da essere ormai conosciute in tutto il mondo. Una fra queste è la ricetta per la preparazione dei Korean Cornd Dog, un tipico cibo da strada, che piace sia a grandi che piccini e che può essere replicata facilmente anche in casa.

Korean Corn Dog, la ricetta originale per preparare in casa il tipico street food

I Korean corn dog sono un popolare street food coreano, diventato virale anche a livello internazionale per il loro aspetto goloso e scenografico. Si tratta di una salsiccia (hot dog), un pezzo di formaggio, o entrambi, infilati su uno stecco, ricoperti da una pastella spessa e dolce, impanati (con pangrattato, patatine fritte a cubetti, ramen spezzettati, ecc.) e fritti fino a doratura. Replicarli in casa è semplicissimo e ora vedremo come fare.

Ingredienti per 12 corn dog:

Per la pastella

250 g farina 0 oppure manitoba

200 g acqua tiepida

1 uovo

15 g zucchero

8 g lievito di birra fresco o 3g di secco

7 g sale

Per gli spiedini

6 wrustel medio/grandi

200 g formaggio (scamorza, provolone, emmenthal etc)

Per la panatura

q.b. pane grattugiato e pane grattugiato di mais o panko o cornflakes o ramen

q.b. patatine fritte surgelate

q.b. paprika dolce o piccante

Olio per friggere

Procedimento:

In una ciotola versare l’acqua appena tiepida, lo zucchero e il lievito di birra fresco Fare sciogliere completamente e aggiungere l’uovo Aggiungere la farina facendola scendere da un setaccio Unire anche il sale e mescolare con la forchetta Coprire con pellicola e lasciare lievitare per 1 ora Nel frattempo aprire la confezione dei wurstel e tamponarli con carta assorbente Tagliarli a pezzi non troppo grossi Prendere il formaggio e tagliarlo della stessa dimensione dei wurstel Iniziare quindi ad infilzare entrambi sugli spiedini e tenere da parte Una volta pronta la pastella, immergere e rotolare lo spiedino nella pastella finché non è completamente ricoperto Passarlo subito prima nelle patatine sbriciolate e poi nel mix di pane grattugiato Tuffare subito gli spiedini in olio molto caldo a 170°/180°e cuocere qualche minuto per lato finché non diventeranno dorati.

Ora non resta che scolarli dall’olio in eccesso e servire subito ricoperti o accompagnati dalle salse. Ed ecco che i Korean Corn Dog, sono pronti per essere gustati.