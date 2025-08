A due passi da Milano c’è la chiesa più strana del mondo: scavata in una grotta immensa vi lascerà senza fiato

Nei pressi di Milano c’è una Chiesa assolutamente unica e mozzafiato. E’ scavata all’interno di una grotta ed è davvero immensa, lasciandovi praticamente tutti a bocca aperta. Ecco che cosa bisogna sapere da questo punto di vista.

L’Italia è una autentica miniera di sorprese e di paesaggi mozzafiato. Che troviamo, in molti casi, nelle nostre principali città, ma in alcuni casi anche in zone che tendiamo a sottovalutare nella migliore delle ipotesi, mentre in altri casi addirittura non le conosciamo in senso assoluto. Proprio per questo motivo, nel momento in cui organizziamo dei viaggi, non necessariamente dobbiamo guardare agli angoli più remoti del mondo per trovare dei posti che ci possano lasciare di stucco e sorpresi, meravigliandoci della bellezza della natura o della straordinarietà del genio umano.

A volte delle autentiche perle le possiamo trovare a due passi da casa nostra o, in ogni caso, lungo tutta la nostra penisola. Nel caso specifico andiamo a puntare i riflettori su una chiesa che possiamo trovare a due passi da quella che è la metropoli italiana per eccellenza. Soprattutto perché è quella che maggiormente ha un respiro internazionale e mittleuropeo, come si suole dire. Stiamo parlando di Milano. Si tratta, come detto in precedenza, di una vera e propria perla dal momento che questa Chiesa è scavata in una grotta e non può lasciarvi indifferenti.

Chiesa scavata in una grotta a due passi da Milano: ecco tutto quello che c’è da sapere

A prescindere dalla propria fede, la religione cristiano ha contribuito a rendere l’Italia uno dei Paesi più belli del mondo in senso assoluto. Ed è proprio su una Chiesa che adesso andiamo a puntare i nostri riflettori, come si suole dire. Nello specifico stiamo parlando del Santuario della Cornabusa, incastonato in un luogo in maniera totale immerso nella natura, in maniera più precisa in Valle Imagna. Si tratta di un posto unico e che non può lasciare indifferenti nessuno proprio per la sua unicità.

Si trova a 658 metri rispetto al livello del mare ed è anche molto estesa. La cavità, infatti, è lunga 96 metri e larga 20, a conferma di quello che si diceva prima a riguardo. Ecco, in tal senso, l’indirizzo preciso di questo gioiello tutto italiano è il seguente: in Viale Papa Giovanni XXIII, 6 a Sant’Omobono Terme, a Bergamo. Un posto, dunque, facilmente raggiungibile in auto partendo dai principali capoluoghi di provincia lombardi, da Milano fino a Monza, passando ovviamente per la stessa Bergamo o Lecco.