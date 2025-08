Vacanze a settembre, il periodo migliore per queste mete inaspettate e convenienti

Settembre è il periodo migliore per le vacanze scegliendo le destinazioni ideali e più economiche.

Può sembrare un azzardo riservarsi le vacanze a settembre ma in realtà questo è il periodo migliore per vari motivi. Il più importante è quello economico, il viaggio può costare la metà rispetto ad agosto. Inoltre non ci sarà la confusione del turismo di massa a rovinare le giornate di relax e divertimento.

Viaggiare a settembre, perché no? Essendo ormai passata l’alta stagione i prezzi inizieranno a scendere e molte mete torneranno ad essere abbordabili mentre ad agosto sono off limits per determinati budget. Tutti i turisti saranno tornati, poi, nelle loro case. Le strade saranno meno affollate, i ristoranti avranno sempre un tavolo libero e le spiagge avranno lo spazio perfetto per rilassarsi e godere la vacanza.

Se per scelta o necessità dovete fare le vacanze a settembre, dunque, non rattristatevi. Vedrete che il viaggio non deluderà soprattutto scegliendo le mete migliori. Purtroppo con questo pazzo clima bisogna aspettarsi possibili inconvenienti metereologici ma solitamente nel posti che proporremo le temperature sono gradevoli a lungo e il sole prevale sulle nuvole.

Partiamo a settembre, ecco le mete da valutare

Volendo restare in Italia consigliamo di valutare una partenza per il Salento, il Cilento o la Sicilia. In estate tra caldo e turismo questi territori e Regioni non si vivono al meglio. Settembre, invece, è il mese ideale perché si potrà comunque fare un bagno in acque cristalline e turchesi ma senza avere il vicino d’ombrellone troppo vicino. In più le temperature non saranno più così alte da impedire di girare per incantevoli città e paesini.

Stesso discorso per la Sardegna, anche i costi dei traghetti dovrebbero diminuire e parliamo di una spesa considerevole. Ora spostiamoci fuori dall’Italia per volare fino alla Scozia. Castelli, laghi fiabeschi, paesaggi incantevoli e, naturalmente, un’escursione da brividi al lago di Loch Ness da prenotare e un giro alle Highlands. In alternativa c’è l’Irlanda dove pittoresche cittadine come Galway vi faranno immergere in un’atmosfera unica per una vacanza indimenticabile. Non si soffrirà certo il caldo e girare per il territorio sarà piacevole.

Un’altra meta settembrina è la Spagna, ricca di paesaggi diversi da esplorare con un tour organizzato nei dettagli. Consigliamo le Asturie, un vero paradiso naturale circondato da montagne che vanno a picco sul mare, perché a settembre ci sono molte feste tipiche e dà modo di conoscere posti incredibili. Infine, un volo a Malta può essere la decisione giusta se si vuole godere del mare azzurro ma anche di storia, cultura e arte.