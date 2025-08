Parti col tuo cane e non spendi niente: l’offerta di Trenitalia che ti salva il portafoglio – viagginews.com

Trenitalia, finalmente, ha deciso di promuovere un’iniziativa per i viaggiatori che vogliono partire con il loro cane. È una mossa lodevole, dal grande impatto positivo, che elimina qualsiasi costo aggiuntivo.

Gli amici a quattro zampe fanno parte della famiglia. Per le persone, avere un cane significa vivere con un amico prezioso, sempre presente e pronto a dare costantemente affetto. In passato, gli individui disposti a usufruire di pensioni e dogsitter erano molto più numerosi. Al giorno d’oggi, tutto è cambiato. C’è chi, di fronte all’idea di doversi separare dal proprio cane per un tempo limitato, rinuncia addirittura a partire.

Per questo motivo, l’iniziativa promossa da Trenitalia ha colpito nel segno. La compagnia consente di viaggiare con il proprio quadrupede senza pagare alcuna cifra aggiuntiva. È un’occasione unica, da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Trenitalia, chi ha un cane lo fa viaggiare gratis: la proposta che fa felici gli amici degli animali

Per fortuna, i tempi sono cambiati e partire con il proprio cane non è più un’impresa. Sono tantissime le strutture che li accolgono senza problemi e che fanno trovare anche un kit di benvenuto all’interno della stanza. I mezzi di trasporto si sono adeguati ma è impossibile non sollevare un tasto dolente: i costi.

Trenitalia ha avuto una trovata davvero geniale. Fino al 15 settembre, non sarà più necessario acquistare un biglietto aggiuntivo per il proprio amico. I cani viaggeranno completamente gratis, in modo da alleggerire il carico economico sulle spalle delle famiglie. Tale iniziativa, che prende il nome di ‘Cani Gratis’ ovviamente, ha anche lo scopo di combattere gli abbandoni che continuano a essere una piaga fin troppo diffusa.

L’acquisto è semplicissimo. Non bisogna fare altro che selezionare la tratta desiderata e spuntare l’opzione ‘Viaggia con il tuo cane’. Una volta fatto ciò, basterà pagare e il gioco è fatto. Gli animali dovranno essere muniti di guinzaglio e museruola. Inoltre, prima di partire, è necessario assicurarsi di avere con sé il libretto sanitario e l’iscrizione all’anagrafe canina. I turisti stranieri, invece, devono esibire il passaporto del quadrupede. Durante il viaggio, è importante ricordare di non entrare nella carrozza ristorante con il cane.

La speranza è che, con il tempo anche tutte le compagnie decidano di promuovere simili iniziative, magari estendendole anche oltre il 15 settembre. Gli abbandoni si combattono anche in questo modo. Si tratta di piccoli gesti capaci di fare la differenza e di enfatizzare una diversa visione del mondo.