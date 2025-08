Insalata di cetrioli giapponese, in questa versione sono freschi e gustosi: perfetti per l’estate

Insalata di cetrioli giapponese, la ricetta perfetta per portare in tavola un piatto unico fresco e gustoso: perfetta anche da portare al mare.

Quando il caldo si fa sentire, non si fa altro che desiderare qualcosa che sia fresco, veloce da preparare e ovviamente anche gustoso. Ecco perché le insalate, in tutte le loro versioni, sono quelle che vanno per la maggiore in questo periodo. A partire dalla classica di riso, fino ad arrivare a quella fatta con tonno e pomodorini, renderanno le giornate più gustose e meno torride.

Oltre alle versioni classiche che tutti conosciamo benissimo, ci sono anche alcune che arrivano direttamente da lontano e che permettono di portare in tavola sapori unici e inconfondibili. Quindi, se siamo alla ricerca di qualcosa di diverso, non resta che provare questa insalata di cetrioli giapponese fresca, saporita e veloce.

Ecco la ricetta per realizzare una squisita insalata di cetrioli giapponese

L’insalata di cetrioli giapponese, conosciuta come “Sunomono, ha origini antiche e rientra nella tradizione culinaria giapponese come parte dei piatti “tsukemono” (sottaceti) o antipasti leggeri. È spesso servita anche come contorno rinfrescante, soprattutto d’estate, grazie all’effetto rinfrescante del cetriolo e al sapore acidulo dell’aceto di riso dolce. Vediamo quindi come preparala senza particolari difficoltà.

Ingredienti per 2 persone:

2 cetrioli

q.b. sale

2 cucchiai aceto di mele

1 cucchiaino zucchero

1 cucchiaio salsa di soia

2 cucchiaini semi di sesamo

Procedimento:

Lavare e tagliare i cetrioli a fettine sottili Metterli in una ciotola, aggiungere il sale e lasciarli riposare per 3 ore, in modo che rilascino la loro acqua Dopo 3 ore scolarli, sciacquarli sotto l’acqua, per eliminare il sale in eccesso e strizzarli bene tra le mani Mettere i cetrioli in una ciotola e tenerli da parte per pochi istanti Tostare i semi di sesamo in una padella e lasciarli raffreddare completamente In una ciotola mescolare l’aceto con lo zucchero e la salsa di soia Condire i cetrioli con la salsa preparata e con i semi di sesamo tostati Prima di consumarli lasciare il tutto riposare in frigo per 2 ore, oppure direttamente da consumare il giorno dopo.

L’insalata di cetrioli giapponese è pronta da portare in tavola. Si tratta di una preparazione velocissima e che richiede il giusto tempo di riposo. Più i cetrioli si lasceranno macerare e più il loro sapore sarà intenso.