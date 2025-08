A casa tutti andiamo matti per i wrap, ma in questa versione sono perfetti per l’estate: irresistibili

I classici wrap non sono più alla moda, in questa versione sono molto più gustosi, leggeri e perfetti per l’estate: uno tira l’altro.

Un wrap è un rotolo di tortilla ripiegata e arrotolata attorno a un ripieno, che può contenere, carne di ogni genere, verdure, formaggi e arricchiti con salse di ogni tipo. Sono una tipica preparazione, le cui origini sono piuttosto antichissime. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, il concetto di cibo arrotolato è nato tantissimi anni fa.

Esistono tantissime varianti, che cambiano molto in base al luogo in cui vengono mangiate. Nella versione messicana, ad esempio, troviamo il classico burrito, fatto con tortilla di farina ripiena e arrotolata. Nella versione mediorientale prende il nome di Shawarma o kebab fatto con pane pita o lavash. Mentre in quella indiana troviamo i Kati roll, fatti con pane paratha e carne speziata.

Wrap, in questa versione sono perfetti per l’estate: facili, freschi e veloci da preparare

Per poter preparare dei gustosi wrap sono diverse le ricetta da poter provare, quella di oggi però, è perfetta per l’estate. Una versione deliziosa, adatta a tutti i gusti, anche a chi non predilige particolarmente la carne. Infatti, quelli che andremo a preparare saranno dei leggerissimi wrap con hummus piccante e verdure.

Ingredienti per 4 wrap:

4 piadine integrali

150 g di carote

100 g di zucchine

10 g peperoncino fresco dolce

80 g di lattuga iceberg

50 g di barbabietole

8 fette di emmentaler

Per l’hummus:

300 g di ceci precotti

20 g di prezzemolo

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

1 cucchiaino di tabasco

30 g di succo di limone

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaino di paprika piccante

50 g Tahina

50 g di olio extravergine d’oliva

50 g di acqua

Procedimento:

Per prima cosa procedere con la preparazione dell’hummus. Mettere quindi in un mixer i ceci, la tahina e il prezzemolo Aggiungere un pizzico di sale e pepe Unire anche la paprika forte e premere il succo del limone Aggiungere anche uno spicchio d’aglio schiacciato e qualche goccia di tabasco Azionare il mixer e unire l’olio a filo, infine, se necessario, aggiungere anche l’acqua Una volta pronto l’hummus conservarlo nel frigo Nel frattempo preparare le verdure per il wrap Prendere le carote e dopo averle lavate, mondarle e tagliarle a fiammiferi molto sottili Fare lo stecco anche con le zucchine Spuntare il peperoncino fresco, eliminare i semi e tagliarlo a rondelle Dividere a metà la lattuga iceberg, togliere il torsolo e ricavare delle striscioline Infine, prendere la barbabietola e tagliarla a metà Poi affettare ciascuna metà con la mandolina e ritagliate dalle fettine i bastoncini come fatto in precedenza A questo punto non resta che prendere ciascuna piadina, mettere un paio di fettine di formaggio, poi le verdure ed infine l’hummus Arrotolare ciascuna piadina e farle tostare in padella.

Ed ecco che i wrap di hummus piccante e di verdure sono pronti per essere serviti e gustati. Così buoni, che finiranno in un attimo.