Stai per partire in auto e il tuo cane viene con te? Ecco le regole da seguire per un viaggio senza intoppi – viagginews.com

Cosa sapere d’importante prima di mettersi in viaggio in auto con il proprio cane: che siano pochi metri o pochi chilometri la sicurezza deve venire prima di ogni cosa.

Luglio e agosto sono i mesi in cui la maggior parte delle persone parte per godersi le proprie vacanze estive. Tutto ormai pronto e c’è chi sta contando realmente le ore che lo separano dal prossimo viaggio. Ovviamente, prima di partire sono diverse le cose a cui si dovranno pensare e chi ha la fortuna di avere in casa un cane, dovrà valutare se portarlo con sé o affidarlo a chi se ne prenderà cura in sua assenza.

Fortunatamente, sono sempre di più le strutture ricettive dotate di tutti i confort necessari per potersi portare anche il proprio cane in vacanza. In questo modo, non solo fido non soffrirà della ‘sindrome dell’abbandono’, ma anche lui potrà godersi una vacanza di tutto rispetti. Una volta stabilito dove andare, si dovrà scegliere il mezzo di trasporto con cui raggiungere la destinazione, essendo ben consapevoli che ci saranno delle regole da rispettare.

Viaggi in auto con il proprio cane? Ecco quali sono le regole da rispettare

Se per quanto riguarda aerei, treni e navi, saranno le stesse compagnie a stabilire le regole con cui potranno essere trasportati i cani, per quanto riguarda l’auto come mezzo di trasporto, sarà il Codice della Strada a dire come e cosa fare per rendere il viaggio sicuro, confortevole e primo di sanzioni. Ecco che quindi, prima di mettersi in auto con il proprio cane ci saranno dei punti importanti da tenere bene a mente.

Decidere di viaggiare con il proprio cane è sicuramente una grandissima esperienza per entrambi, tuttavia, prima di mettersi in marcia è bene sapere che ci sono alcune regole precise da rispettare per garantire la sicurezza dell’animale, del conducente e degli altri passeggeri. Le norme principali sono contenute nel Codice della Strada, in particolare all’articolo 169.

Nel dettaglio, viene specificato che un solo cane può viaggiare liberamente nell’abitacolo, a condizione che non intralci la guida (non deve stare tra le gambe del guidatore o saltare sul cruscotto). Nel caso in cui ci fossero più di un cane, in questo caso è obbligatorio isolarli in un trasportino, in un bagagliaio comunicante con l’abitacolo, oppure optare per una rete/divisorio omologato.

I dispositivi di sicurezza consigliati e in alcuni casi obbligatori sono, la cintura di sicurezza per cani, che si collega alla pettorina e si aggancia come una normale cintura, poi c’è il trasportino, che risulta essere ideale per cani di piccola/media taglia. Anche la rete divisoria o griglia è obbligatoria se l’animale viaggia libero nel bagagliaio.

Ovviamente poi ci sono le regole per garantire al proprio cane un viaggio confortevole, come ad esempio fermarsi spesso, evitare pasti pesanti prima del viaggio e non viaggiare con finestrini completamente abbassati. Se si dovesse trasportare il proprio cane senza rispettare l’articolo 169, le sanzioni vanno da €87 a €344, oltre alla possibile decurtazione di punti dalla patente.