Per la spaghettata di Ferragosto usa questa ricetta: tutti impazziranno!

State decidendo la ricetta per la spaghettata di Ferragosto e volete provare qualcosa di nuovo e gustoso. Abbiamo la soluzione perfetta.

Che programmi avete a Ferragosto? Se l’idea è di invitare parenti o amici per una deliziosa spaghettata abbiamo i consigli giusti per voi. La ricetta di oggi unisce sapori diversi per un risultato veramente gustoso. Provare per credere!

Si avvicina il 15 agosto, mancano ancora due settimana ma già si sente sempre più prossimo il giro di boa, quello che porterà verso la fine dell’estate. Chi ama questa stagione vivrà l’inizio di agosto con un pizzico di amarezza. Un mese e poi sarà già autunno con le giornate che si accorciano, le temperature che si abbassano e gli impegni sempre più fitti.

Ma non è ancora il momento di rattristarsi, ci sono ancora tanti giorni da vivere con maggiore spensieratezza approfittando del caldo, delle lunghe giornate, della compagnia degli amici. Una giornata speciale sarà certamente Ferragosto. Chi può andrà al mare e poi la sera passeggiata e fuochi d’artificio. In alternativa si possono organizzare gite fuori porta, pranzi e cene con le persone più care. Sarebbe perfetta una spaghettata al tramonto.

Prepariamo gli spaghetti con pomodorini, formaggio spalmabile e cipolle caramellate

Per chi vuole osare con il gusto e far assaggiare sapori decisi e originali c’è questa ricetta di spaghetti da provare. Verrà l’acquolina in bocca solo a leggere il procedimento, il risultato garantiamo che è speciale. Gli amanti delle cipolle caramellate, poi, saranno entusiasti di testare questa bontà.

INGREDIENTI PER 2/3 PERSONE

300 grammi di spaghetti grossi

300 grammi di pomodorini datterini

timo

zucchero

olio

120 grammi di formaggio morbido

1/2 cipolle

30 grammi di burro

PREPARAZIONE

Tagliate i pomodorini a metà, metteteli su una teglia oliata e conditeli con il timo (in alternativa potete usare erbe aromatiche a vostra scelta). Spolverate con un poco di zucchero e cuoceteli in forno a 140° per circa 60 minuti o fino a quando li vedrete ben caramellati.

o fino a quando li vedrete ben caramellati. Affettate le cipolle, cuocetele in padella con burro, zucchero e un goccio di acqua. Fate appassire.

Frullate le cipolle e i pomodorini unendo il formaggio morbido.

Mettete l’acqua in una pentola a bollire per cuocere gli spaghetti.

Mettete la crema in una padella e aggiungete poca acqua di cottura della pasta.

Togliete gli spaghetti al dente e saltateli con la crema.

Impiattate e gustate questa delizia con un calice di vino rosso. La ricetta è perfetta per una spaghettata di Ferragosto o di qualsiasi altro periodo dell’anno. Salvatela e farete sempre un figurone.