Nessuno te lo dice, ma questo è il mese migliore per viaggiare (e spendere pochissimo) – viagginews.com

Non te lo aspetti, ma c’è un mese in cui spendi pochissimo per viaggiare. E no: non è settembre. Continua a leggere e scopri di quale si tratta, ti stupirà (e ti sarà utile).

C’è un momento dell’anno in cui i prezzi crollano, le folle si diradano e le destinazioni tornano a respirare. Non è agosto, non è dicembre. È un mese che pochi considerano davvero ed è per questo che è il segreto meglio custodito dei viaggiatori esperti.

I periodi sopra indicati sono quelli in cui tutti hanno la possibilità di viaggiare e di conseguenza quelli in cui le richieste per biglietti aerei e strutture alberghiere aumentano al punto da permettere a chi offre servizi nel settore turismo di alzare i prezzi senza avere alcuna perdita, ma al contrario aumentando i profitti.

Un meccanismo che permette di fare selezione e di offrire a chi ha la possibilità di spendere di ottenere un posto in una delle più rinomate località turistiche. Al contrario nei periodi “morti” i prezzi si abbassano per invogliare qualcuno ad affrontare un viaggio “fuori stagione”. In particolare un mese è particolarmente vantaggioso, scopriamo quale.

Ecco il mese migliore per viaggiare spendendo poco (non è settembre!)

Parliamo di novembre. Sì, proprio novembre: spesso ignorato, sottovalutato, snobbato. E invece, per chi ama viaggiare, è un mese d’oro. Tutti i viaggiatori più furbi, esperti e che vogliono spendere poco partono in questo mese, ferie permettendo. Dopo l’alta stagione estiva e prima della frenesia natalizia, novembre è la bassa stagione perfetta. I voli costano meno, gli hotel lanciano offerte speciali per riempire le camere vuote e le agenzie propongono pacchetti scontatissimi.

Esempi reali? Voli A/R per capitali europee sotto i 40€, hotel 4 stelle a metà prezzo e tour organizzati con sconti del 30–50%. Il tutto, senza dover prenotare con mesi d’anticipo. Visitare città come Parigi, Roma, Barcellona o Lisbona in estate può diventare un incubo tra code infinite, caldo soffocante e folla ovunque.

A novembre, invece, puoi gustarti ogni meta con calma: niente file, musei accessibili, ristoranti meno affollati. E se ti piace il mood “cozy” (io lo adoro!), le giornate più brevi e i cieli un po’ malinconici rendono ogni destinazione più autentica e affascinante.

Se ami il sole, inoltre, novembre è perfetto per partire verso destinazioni calde senza spendere cifre folli. Canarie, Marocco, Sud Italia, Grecia, ma anche mete extra-europee come Egitto, Thailandia o Dubai offrono un clima ideale e tariffe molto più basse rispetto a dicembre o gennaio.

Un volo per le Canarie può costare meno di un treno interregionale, e trovare hotel con vista mare a prezzi accessibili è tutt’altro che raro.

Novembre è anche un mese ricco di eventi locali, sagre, feste tradizionali e mercatini che anticipano l’atmosfera natalizia. Viaggiare in questo periodo ti permette di immergerti nella cultura autentica, senza filtri turistici. E in molte destinazioni, proprio perché meno affollate, la gente del posto è più disponibile a raccontarsi, consigliare, accogliere.

Insomma, da quando so queste cose mi organizzo per cercare di viaggiare sempre nel mese di novembre e vuoi sapere la mia opinione? Mi trovo benissimo!