Mai più code per il buffet: il metodo dei veterani delle crociere – viagginews.com

Io amo i pranzi e le cene serviti con il buffet, ma odio dover fare la coda. Specialmente con tutti i maleducati che ci sono in giro! Ma per fortuna ho imparato questo trucco che mi permette di saltarle…

Se hai mai fatto una crociera, sai benissimo che uno dei momenti meno piacevoli è quello delle code interminabili al buffet. Attese, spintoni, tavoli pieni e piatti quasi finiti: una situazione che spesso rovina la gioia del pasto, soprattutto quando si è stanchi dopo una giornata di escursioni o sole in piscina.

Ma chi naviga da anni ha imparato che esiste un modo semplice e pratico per evitare tutto questo stress e godersi il momento del cibo in serenità.

Io non ho tutta quest’esperienza, infatti ciò che ti sto per spiegare mi è stato insegnato dalla mia amica Matilde, amante dei viaggi in crociera. Vediamo insieme i trucchi dei veterani delle crociere per dire addio alle code al buffet.

I trucchi furbissimi per evitare le code al buffet della crociera

Il segreto numero uno per non fare la fila è conoscere gli orari di maggiore affluenza e, soprattutto, evitarli. I buffet sulle navi da crociera sono aperti quasi tutto il giorno, ma l’ora di punta è generalmente intorno a mezzogiorno e a cena, tra le 19:30 e le 20:30. I croceristi più esperti scelgono di anticipare o posticipare di poco il pasto: magari pranzano alle 11:30 o alle 13:30, e cenano alle 18:30 o dopo le 20:45. Sembra una piccola accortezza, ma fa la differenza tra una fila lunga e un accesso immediato.

A differenza di molti ristoranti tradizionali, il buffet delle navi è spesso disponibile per molte ore consecutive. Alcune compagnie, come MSC o Costa Crociere, permettono di mangiare dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. Questo significa che puoi organizzare i tuoi pasti con calma, senza fretta e senza la pressione dell’ora canonica. Non c’è bisogno di adattarsi alle folle: puoi semplicemente scegliere il momento più comodo per te.

Non tutti sanno che molte navi offrono un servizio in camera 24 ore su 24. Ordinare il pasto direttamente in cabina è un modo semplice per evitare qualsiasi coda. Basta sfogliare il menù, telefonare o utilizzare l’app della nave e in pochi minuti il cibo arriva comodamente al tuo tavolo privato. È una soluzione perfetta per chi vuole godersi il relax totale dopo una giornata intensa.

I veterani sanno anche quali cibi evitare al buffet: piatti troppo comuni o poco freschi spesso sono affollati e deludenti. Meglio puntare su opzioni meno gettonate ma altrettanto gustose, come insalate, antipasti freddi o specialità locali. Così, oltre a risparmiare tempo, si assapora qualcosa di nuovo e di qualità. Questo è il trucco su cui la mia amica ha insistito di più. E sai cosa? Aveva ragione!