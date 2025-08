Borraccia termica, non usarla se prima non fai questo: stai mettendo a rischio la tua salute – viagginews.com

La borraccia termica è un’alleata preziosa. Prima di utilizzarla, tuttavia, bisognerebbe compiere questo semplice gesto. In caso contrario, potrebbero esserci dei pericoli per la salute.

Al giorno d’oggi, quasi tutti possiedono una borraccia termica. Si tratta di una soluzione utilissima perché, a differenza delle bottigliette classiche, mantiene l’acqua fredda per diverse ore. Può essere riutilizzata un numero infinito di volte e non inquina l’ambiente. Le persone, nella maggior parte dei casi, non fanno altro che svitare il tappo e riempirla.

In realtà, prima, bisognerebbe fare qualcosa di diverso. I rischi per la salute, infatti, possono essere notevoli. Purtroppo, il desiderio di uscire in fretta da casa e le poche informazioni sull’argomento, possono rivelarsi davvero deleterie. Ecco come comportarsi.

Sì alla borraccia termica, ma solo se ti ricordi di fare questo: proteggi l’ambiente e la tua salute

Le borracce termiche sono molto più funzionali rispetto alle bottigliette di plastica. L’ambiente ne trae grande giovamento, soprattutto adesso che sono diffusissime. Basta entrare in un negozio qualsiasi dedicato alla casa per trovarne di tutti i colori e dimensioni. Sono realizzate con un materiale che permette di mantenere la temperatura del liquido inserito al suo interno. In estate, per esempio, anche dopo diverse ore al sole, l’acqua resterà fresca e ancora buona.

Sono facilissime da utilizzare ma, nonostante tutti gli avvertimenti e le informazioni riportate sulle confezioni, molte persone continuano a sbagliare. La colpa è da attribuire alla pigrizia, alla fretta e a un po’ di superficialità. Dopo ogni utilizzo, la borraccia andrebbe svuotata e adeguatamente igienizzata. Non basta aggiungere altra acqua per prevenire la formazione di eventuali batteri.

Ecco quali sono gli step da seguire:

Aprire la borraccia e mettere il tappo da parte. Riempire con abbondante acqua del rubinetto, senza arrivare fino al bordo. Versare qualche goccia di detersivo per piatti, evitando di esagerare Chiudere la borraccia, assicurandosi che il tappo sia ben avvitato, e scuotere con forza. Aprirla all’interno del lavandino, per evitare che eventuali schizzi cadano a terra, e usare l’apposito scovolino per pulire le pareti. In alternativa, si può ricorrere anche a una piccola spazzola per piatti o a uno spazzolino per i denti che si usa solo per questo scopo Gettare l’acqua saponata ed eliminare tutti i residui di sapone. Sciacquare anche il tappo e far asciugare prima di richiuderla

Per eliminare i cattivi odori, invece, vanno bene anche il bicarbonato e l’acido citrico. Se si esegue una pulizia costante, tuttavia, il profumo del detersivo dovrebbe essere più che sufficiente.