Prima di un esame, è una sfilata continua dall’aula al bagno: finalmente ho scoperto perché succede – viagginews.com

Prima di un esame, spesso, si avverte il bisogno impellente di correre al bagno. Dietro a tale fenomeno, fastidioso e imbarazzante, si cela un motivo ben preciso.

Molte persone, poco prima di dare un esame o di prendere parte a un colloquio di lavoro, cominciano ad avvertire delle spiacevoli fitte all’intestino. Con il passare dei minuti si intensificano, fino a trasformarsi in veri e propri episodi di diarrea. Non è facile affrontare l’argomento. C’è chi, a causa dell’imbarazzo, non ne parla neanche con il medico.

In realtà, tale fenomeno è diffusissimo e legato a meccanismi ben precisi. C’è una forte correlazione con l’ansia e lo stress provati. Gli studiosi, attraverso le loro ricerche, sono riusciti a individuare che cosa accade realmente. Tale scoperta è importante perché consente di intervenire in modo più mirato.

Crampi alla pancia e coliche, ecco che cosa accade prima di un esame: gli esperti non hanno dubbi

Le persone non sono tutte uguali. Gestiscono diversamente i momenti di stress e anche i loro corpi hanno reazioni differenti. Non è insolito avvertire dei sintomi fastidiosi poco prima di dare un esame o di sedersi alla scrivania durante un colloquio di lavoro. Ciò non fa altro che rendere ancora più catastrofico il momento. I dolori alla pancia, il terrore di non riuscire a trattenersi e la necessità di fare avanti e indietro dal bagno possono trasformare l’esperienza in un vero incubo.

Tutto è da imputare all’asse intestino-cervello che, da tempo, è diventato un argomento di interesse per medici e scienziati. Non si tratta di una leggenda metropolitana, c’è davvero un’interazione profonda da questi due organi. Nel momento in cui lo stress supera una certa soglia, la motilità intestinale si modifica, diventando più rapida e dando vita a crampi e coliche.

Il sistema nervoso centrale inizia a rilasciare ormoni e neurotrasmettitori, noti come cortisolo e adrenalina, che a loro volta alterano la peristalsi intestinale. Quando l’ansia è cronica si può addirittura assistere a un cambiamento nella flora batterica che, non essendo più in equilibrio, causa sintomi di vario tipo. Tali elementi si traducono nella necessità di andare al bagno.

Lo stress non si può eliminare del tutto, ma ci sono delle tecniche per imparare a gestirlo e, soprattutto, per impedirgli di avere un impatto così potente su altri organi. In casi estremi si può ricorrere anche a dei farmaci. Il consiglio, quindi, è quello di mettere sempre al corrente il proprio medico. Sulla base dei disturbi descritti, saprà sicuramente fornire la soluzione più giusta.