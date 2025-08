La coppia a tavola dell’estate per un corpo snello, senza ritenzione e idratato è una scoperta che sorprenderà!

L’estate è la stagione in cui si vuole mostrare un corpo snello, idratato e senza ritenzione. Una combo perfetta può aiutare.

La salute del proprio corpo è una priorità tutto l’anno ma è normale che in estate si faccia più attenzione visto che bisognerà indossare il costume al mare o svestirsi per resistere al caldo. L’alimentazione aiuta a restare in forma e far apparire la pelle luminosa e sana.

Ritenzione idrica, inestetismi, pelle secca e spenta, nessuno vorrebbe guardarsi allo specchio e vedere tutto questo. Per sentirsi in pace con sé stessi bisogna prendersi cura del proprio corpo, dedicargli attenzione ed evitare comportamenti che danneggiano la salute. Niente fumo, alcol e sedentarietà sono indicazioni classiche ma veramente importanti per mantenere il benessere. Ha un ruolo fondamentale anche l’alimentazione.

Contro la ritenzione idrica, ad esempio, bisogna mangiare cibi drenanti e poveri di sodio. Frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre riducono gonfiore ed eccesso di liquidi. Si deve bere anche molta acqua o tisane depurative, la pelle ne trarrà giovamento risultando più luminosa e idratata. Pesce azzurro, frutta secca, avocado e uova sono altri alimenti che aiutano a raggiunge l’obiettivo ma volete scoprire qual è la combo perfetta dell’estate?

Combina anguria e limone per un corpo idratato e snello

Avete mai spremuto il limone sull’anguria? Oltre che ad aumentare il gusto del frutto questa combinazione è alleata per la salute e la bellezza. L’anguria è composta dal 90% di acqua, ideale per idratare il corpo soprattutto in estate, quando le alte temperature aumentano il rischio di disidratazione e di ritenzione idrica.

In più l’anguria è ricca di citrullina ossia un amminoacido che riduce gonfiori, favorisce la circolazione sanguigna, contrasta la cellulite e migliora la tonicità della pelle. Il frutto ha anche licopene, un potente antiossidante naturale che contrasta l’invecchiamento della pelle e la rende luminosa e sana. Già mangiare solamente l’anguria, dunque, significa far bene al proprio corpo. Combinando il frutto con il limone, però, i benefici saranno maggiori.

Questo agrume contiene molta vitamina C che rinforza il sistema immunitario, protegge dalle infezioni, favorisce la produzione di collagene aiutando la pelle a rimanere elastica e soda. In più il limone stimola il metabolismo, aiuta il corpo ad eliminare le tossine e riduce il gonfiore addominale. Molte persone hanno preso l’abitudine di bene un bicchiere di acqua e limone al mattino proprio per restare in salute. Altrettanto vantaggioso può essere spremere l’agrume sull’anguria, un sapore fresco e dissetante unito ai benefici per il corpo.