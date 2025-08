Insalata di polpo e patate, l’alterativa fresca e leggera per lasciare gli ospiti senza parole: in estate è il top

Per portare in tavola un piatto fresco, leggero e saporito, allora non resta che provare l’insalata di polpo e patate: è deliziosa.

Ora che il caldo si fa sentire e che ci troviamo nel pieno dell’estate, siamo sempre più alla ricerca di idee fresche e leggere per il pranzo e per la cena. Di certo le alternative non mancano, ma ogni tanto si potrà sentire l’esigenza di provare qualcosa di diverso. Ecco che quindi, si potrà provare qualcosa di nuovo e che non sia la solita insalata di riso o di pasta.

Se dopo intere settimane non ne possiamo più dei soliti panini freschi, delle classiche insalate di pasta o di riso, allora è questo il posto giusto. Tra poco infatti, sveleremo come preparare una gustosissima insalata di polpo e patate, una ricetta freschissima e che lascerà tutti senza parole.

È questa la ricetta da provare per preparare una fresca insalata di polpo e patate

L’insalata di polpo e patate è un piatto tipico della cucina mediterranea, in particolare di quella italiana, molto apprezzato per la sua semplicità e il sapore fresco e delicato. Si tratta di una ricetta unica, sana e completa, che potrà essere servita come secondo piatto. Un’alternativa fresca, ma ricca di gusto e che tutti ameranno. Vediamo quindi quali ingredienti serviranno e come procedere.

Ingredienti per 4 persone

Per il polpo:

Polpo 1.2 kg

Cipolla150 g

Carote 150 g

Sedano100 g

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo1 rametto

Alloro 2 foglie

Pepe q.b.

Per il condimento:

Olive di Gaeta 100 g

Patate 800 g

Olio extravergine d’oliva 60 g

Succo di mezzo limone

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo 1 rametto

Menta 1 rametto

Timo 1 rametto

Sale

Pepe

Procedimento:

Lavare bene le patate e metterle in una pentola riempita d’acqua salata con tutta la buccia Accendere il fuoco e lasciare lessare per 40 minuti dal inizio del bollore Una volta cotte, scolarle e lasciarle raffreddare completamente Appena saranno ben fredde, eliminare la buccia e tagliarle a tocchetti Dedicarsi ora al polpo, dopo averlo pulito, preparare una pentola e mettere la cipolla, la carota e il sedano mondati e tagliati a pezzi Immergere anche l’aglio mondato e i grani del pepe pressati con la lama del coltello usata di piatto Infine, aggiungere anche il prezzemolo e l’alloro e porta a bollore Prendere il polpo, tenerlo per la testa e immergerlo per tre volte per permettere ai tentacoli di arricciarsi Dopodiché immergerlo completamente e lasciare cuocere fin quando non risulterà morbido. Ci vorranno circa 20 minuti per ogni chilo Non appena sarà cotto, si dovrà lasciare completamente raffreddare nella sua acqua di cottura Quando sarà completamente freddo, tagliare il polpo a pezzetti Preparare quindi la citronette, mettendo in una terrina l’olio extravergine d’oliva, il succo di limone e l’aglio schiacciato Sbatti con i rebbi di una forchetta per emulsionare tutti gli ingredienti A questo punto regolare di sale e pepe e unire le erbe sminuzzate e mescolare ancora Ora non resta che sistemare il polpo e le patate su un piatto da portate e irrorare il tutto con la citronette.

Ed ecco che l’insalata di polpo e patate è pronta per essere servita e gustata. Così buona che tutti vorranno sapere la ricetta.