Se devi partire in aereo lascia queste scarpe a casa: se le indossi corri un serio rischio – viagginews.com

Molti turisti per raggiungere i luoghi di vacanza continuano a scegliere l’aereo. Una raccomandazione importante.

Prima di partire c’è da fare attenzione ai bagagli e a tutto quello che si porterà sia nei posti a sedere che nella stiva. Chi viaggia di solito è sempre molto preparato, ma c’è un dettaglio importante che a volte sfugge.

Con l’arrivo della stagione estiva, milioni di turisti si preparano a prendere un aereo e la maggior parte sono preparati in tutto e per tutto. Non per un’esperta di viaggi, però. Perché spesso si tralascia un particolare importante: le scarpe da indossare. Secondo l’influencer, la scelta delle calzature è molto importante. In un video pubblicato sul suo canale social, ha condiviso un consiglio che ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti.

“Saltate i sandali quando volate – sul serio – ha scritto. Indossate delle scarpe da ginnastica! Una scelta che mette insieme igiene e sicurezza durante il volo. Ci sono diversi motivi per cui le scarpe aperte possono rivelarsi una scelta poco adatta durante un viaggio in aereo: scopriamoli.

Non indossate sandali se viaggiate in aereo: ecco perché

I motivi per cui è meglio non indossare scarpe aperte in aereo sono seri e confermati dalle compagnie aeree.

In caso di emergenza a bordo, per esempio – come un incendio o la necessità di evacuare rapidamente l’aereo – è fondamentale poter contare su calzature robuste e chiuse. I sandali, essendo aperti e spesso instabili, rallentano i movimenti e non proteggono i piedi da vetri rotti, detriti o superfici caldissime.

“In situazioni critiche, ogni secondo conta, e i sandali possono letteralmente ostacolare la tua capacità di salvarsi”, ha spiegato l’esperta di viaggi. Chi viaggia spesso in aereo sa bene che i bagni a bordo, soprattutto dopo alcune ore di volo, non sono sempre puliti. Spesso il pavimento può essere bagnato – e, come sottolinea ironicamente l’esperta – “quella non è probabilmente acqua.” Essere scalzi o quasi, espone i piedi a contatti poco igienici.

Durante i voli, soprattutto quelli a lungo raggio, è normale voler togliere le scarpe per rilassarsi. Ma indossare sandali può significare camminare scalzi o con poca protezione, soprattutto quando ci si alza per andare in bagno o per stirare le gambe. Indossare scarpe chiuse e facilmente rimovibili come sneakers leggere o slip-on, è la scelta più comoda e versatile. Le raccomandazioni dell’influencer sono avvallate anche dai suggerimenti ufficiali forniti da aeroporti e autorità aeronautiche. L’aeroporto di London Luton, ad esempio, consiglia ai passeggeri di scegliere calzature comode e pratiche: “Le scarpe ideali per volare sono scarpe basse slip-on o da ginnastica. Se preferite toglierle durante il volo, portate con voi un paio di calzini: camminare scalzi non è raccomandabile”.