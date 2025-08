Ma quali pomodorini, io sulla bruschetta ci metto questi ingredienti ed è ancora più gustosa: fresca, veloce e colorata

No, la bruschetta da stasera non la faccio più con i pomodorini, ho provato questi ingredienti ed è venuta fuori una delizia.

Quando abbiamo voglia di stupire gli ospiti portando in tavola un antipasto buono, sfizioso e ‘colorato’, le bruschette al pomodoro sono tra le preparazioni che più vengono apprezzate da tutti. Basta tostare delle semplici fettine di pane, meglio ancora se si tratta di pane leggermente raffermo sui cui verranno messi dei pomodorini freschi, conditi con olio, aglio e basilico.

Ovviamente, come capita sempre in cucina, con il passare del tempo sono state tantissime le versioni di bruschette preparate. Alcune con ingredienti semplici, altre invece con un procedimenti più particolare e ricercato. Insomma, anche una semplice fettina di pane, può essere trasformata in un piatto gourmet.

Niente pomodori, da oggi la mia bruschetta preferite la faccio con questi ingredienti

Fra le tantissime varianti che ci sono in circolazione, una merita la nostra attenzione. Non si tratta di nulla di complicato, ma di un mix d’ingredienti che la renderanno davvero squisita. Vediamo quindi, che ingredienti serviranno e il procedimento da seguire per preparare questa sfiziosa bruschetta con avocado e caprese.

Ingredienti per 4 persone:

4 fette pane

1 avocado (grande)

200 g pomodorini

150 g mozzarella

2 cucchiai succo di limone

Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Procedimento:

Tagliare la mozzarella a fettine sottili e lasciarla a temperatura ambiente per almeno mezz’ora in modo che perda più liquido possibil Lavare i pomodorini, tagliarli a metà e condirli con poco sale Tagliare quattro fette di pane non troppo spesse Tostare il pane leggermente sulla piastra da entrambi i lati Nel frattempo dividere l’avocado a metà, togliere il nocciolo e sbucciarlo Tagliarlo a pezzetti e metterlo in una scodella Condirlo con sale, pepe e il succo di limone. Schiacciarlo con una forchetta fino a farlo diventare una crema, dopodiché spalmare il composto ottenuto sulle fette di pane Aggiungere poi le fettine di mozzarella ben asciutte e i pomodorini ben scolati Condire le bruschette con avocado e caprese con un filo d’olio extravergine di oliva e con una spolverata di pepe macinato al momento Terminare con delle foglie di basilico spezzettate con le mani e servire.

Ed ecco che le bruschette con caprese ed avocado sono pronte per essere servite e gustare in tutta la loro incredibile delizia.