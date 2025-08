Bagaglio a mano, addio alla regola più odiata: fare la valigia sarà molto più facile – viagginews.com

Una nuova normativa eliminerà uno degli obblighi più sgraditi ai passeggeri: in aeroporto si assisterà ad un cambiamento rivoluzionario che riguarda il bagaglio a mano.

In estate si intensificano i viaggi, che per la maggior parte dei vacanzieri consistono nel volo in aereo. Continua ad essere uno dei mezzi più scelti per piccoli e grandi spostamenti, a causa della velocità che garantisce e, in molti casi, anche della convenienza.

Chi parte in aereo però, sa anche che questo significa adeguarsi a specifici procedimenti e severe normative. Una su tutte, quella che regolamenta la valigia. Rinunciando alla comodità di un bagaglio di grandi dimensioni in stiva, con prezzi extra, si sceglie in molti casi di optare per quello a mano.

Un trolley o un borsone di misure piuttosto ridotte può bastare per portare con sé tutto il necessario per la permanenza fuori casa. Il bagaglio a mano è spesso compreso in speciali scontistiche promozionali e sale a bordo dell’aeromobile insieme al passeggero.

Per questo è soggetto a controlli di sicurezza molto dettagliati, che fino a poco tempo fa imponevano ai viaggiatori un limite molto restrittivo. A partire da sabato 26 luglio le imposizioni diminuiranno e renderanno l’organizzazione della valigia molto più scorrevole.

Stop al limite sui liquidi: in quali aeroporti italiani vale la nuova normativa

Il passaggio ai controlli di sicurezza la fase più fastidiosa per i viaggiatori. Qui vengono invitati a togliere indumenti ed accessori e a sottoporre il proprio bagaglio alle analisi svolte attraverso gli scanner. L’attenzione crescente verso il pericolo di attentati, ha portato per molti anni a seguire una severa restrizione sul trasporto di liquidi.

Non solo acqua e bevande, ma anche prodotti di cosmetica e cura personale, potevano essere messi in valigia con un limite di massimo 100 ml. Una regola a cui finalmente si potrà dire addio, grazie all’introduzione di nuove tecnologie in aeroporto.

Non ci sarà più bisogno di estrarre i liquidi dal trolley durante la fase di controllo e nel bagaglio a mano potranno tranquillamente viaggiare bottiglie fino a 2 litri. Una novità che è stata introdotta e autorizzata dall’Ecac, Conferenza europea per l’aviazione civile e che interesserà gli aeroporti dotati di scanner all’avanguardia.

Il software infatti, consente di rivelare eventuali minacce provenienti da sostanze pericolose anche se queste non vengono separate dal contenuto della valigia. Sarà possibile quindi approfittare di questa comodità anche in Italia, per il momento negli scali di Torino, Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Si dovrà attendere il prossimo novembre invece, per poter partire senza limiti sui liquidi anche dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Un passo avanti mirato anche alla velocità. La possibilità di analizzare il contenuto dei trolley attraverso l’aggiornamento di sistema Hi-Scan 6040 CTiX, permetterà quindi di snellire notevolmente le procedure di sicurezza.