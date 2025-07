Un albergo sostenibile si riconosce da questi piccoli dettagli: controllali appena arrivi. – (viagginews.com)

Sai come si può capire se un albergo svolge la sua attività in modo sostenibile? Basta controllare questi dettagli in camera.

L’attenzione per la sostenibilità ormai accompagna diversi aspetti della vita quotidiana, a partire dalla spesa per la casa. Ma chi davvero crede nella necessità di cambiare il proprio stile di vita non si limita a cercare i prodotti ecologici al supermercato. Cerca di fare attenzione anche a quanto usa l’auto per gli spostamenti, alle attività che svolge e persino i posti in cui va in vacanza.

Per organizzare una vacanza sostenibile ci sono soluzioni diverse. Di sicuro evitare di utilizzare l’aereo o lunghi tragitti in auto è un primo passo, considerando le emissioni che si opta per delle ferie all’insegna del minimalismo, e chi invece non vuole rinunciare alla comodità dell’albergo. Non c’è nulla di male, a patto di scegliere una struttura “green” che a sua volta si impegna per ridurre gli sprechi.

A guardare sui siti delle maggiori catene di alberghi sarà facile vedere che quasi tutte dichiarano di esserlo. Tra il presentarsi come tali e l’esserlo davvero però c’è in mezzo il greenwashing, e farsi ingannare è più facile di quanto si pensi. Ci sono però dei dettagli che possono tradire le strutture che si spacciano per virtuose, e sono tutti nelle camere.

Cosa tradisce gli alberghi poco ecologici

Quando si prende la chiave alla reception la prima cosa che si fa è salire e sistemare le valigie. Di solito ci si lascia distrarre da dettagli come l’ampiezza della camera, il colore delle lenzuola e la vista dalla finestra. La prima cosa da controllare però è se nella stanza ci siano delle bottiglie d’acqua e dei bicchieri di plastica. Già questo tradisce una scarsa attenzione verso l’ambiente, considerando che sono tutti rifiuti in più.

Se l’acqua nelle camere è potabile infatti basta fornire dei bicchieri di vetro, che poi basta pulire in lavastoviglie per riutilizzarli. Vale sia per la camera che per quelli che si trovano nei bagni per sistemare lo spazzolino e il dentifricio. Proprio in bagno c’è un altro dettaglio fondamentale per svelare gli hotel non sostenibili, ossia la presenza o meno di campioni di sapone e shampoo.

Non tutti sanno che entro il 2030 la Commissione Europea ha proposto di rimuovere del tutto i flaconcini di prodotti per l’igiene dagli alberghi. Al momento la decisione spetta agli albergatori, ma c’è chi ha già iniziato a toglierli o a ridurli.