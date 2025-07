Stai per andare in ferie? Non perdere i 10 accessori hi-tech che ti aiuteranno in viaggio – Viagginews.com

Ferie programmate? Porta nella tua valigia questi 10 accessori hi-tech perfetti per avere sempre tutto organizzato.

Per molte famiglie italiane il countdown per l’inizio delle tanto attese ferie estive, è appena cominciato. Sono in molti ad aver scelto il mese di agosto per organizzare la propria vacanza e prendersi una pausa dagli incessanti ritmi lavorativi. Gli spostamenti attesi durante i primi mesi di agosto, difatti, riguarderanno milioni di persone.

Prima della partenza, è fondamentale organizzare anche le proprie valigie con tutto l’occorrente a seconda della durata della propria vacanza. Vestiti, beni di prima necessità, medicine, kit di primo soccorso e passatempi, sono tra gli elementi più comuni i quali caratterizzano la valigia di qualunque viaggiatore.

All’interno di quest’ultima, tuttavia, non possono mancare gli accessori più tech, perfetti per chi ama portare in viaggio la tecnologia più all’avanguardia. Ideali per organizzare il proprio viaggio in modo smart, questi accessori rappresentano la scelta ideale per avere tutto sotto controllo.

La tua vacanza smart: i 10 accessori hi-tech da non perdere

Semplici, smart e funzionali, questi accessori hi-tech possono dare una svolta al tuo viaggio, salvando l’utente anche nelle situazioni più difficili. Tra questi, spicca senza dubbio il localizzatore SBS Track My Circle, un piccolo bottone da agganciare a zaini, cover, borse e valigie, perfetto per ritrovare gli oggetti smarriti in pochi istanti. Grazie alla potenza del suo segnale GPS, questo localizzatore può essere seguito comodamente dall’applicazione per smartphone.

Nella lista seguono anche il Phone Laifen Mini, poco più grande di uno smartphone, perfetto da mettere in valigia e da utilizzare all’occorrenza e la spazzola Rowenta Hair Therapist. Grazie alla sua alta velocità da 110.000 giri al minuto, questi accessori per capelli ridurranno i tempi di asciugatura al minimo anche in presenza di chiome lunghe e voluminose. Non può mancare in valigia lo spazzolino elettrico Philips Sonicare Series 7100, perfetto per raggiungere anche gli angoli più nascosti della bocca e per eliminare placca e residui di cibo in pochi secondi.

Per i più connessi, invece, la super tastiera Logitech Flip Folio e il router portatile TP-Link M8550, rappresentano due degli accessori must have da portare in valigia per poter lavorare anche nelle zone meno servite da Wi-Fi. Chi dovrà uscire dai confini nazionali, potrà fare affidamento al servizio offerto da E-Sim Airalo, una applicazione per smartphone in grado di offrire una sim virtuale per tutti i Paesi del mondo. Chi parte in camper, invece, non potrà fare a meno della stazione energetica Bluetti AC180, ideale per avere una ricarica di energia elettrica in qualsiasi situazione. Per continuare ad essere produttivi, invece, il nuovo Samsung Galaxy Z Gold 7, è la soluzione ideale per avere uno smartphone e un tablet in un unico device.