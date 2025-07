Sogni le isole greche? Scopri come muoverti per vederle a poco prezzo. – (viagginews.com)

Se ti aspetta un’estate in Grecia o valuti di andare posso dirti come visitare le isole senza spendere un patrimonio.

In estate la Grecia rappresenta sempre una delle mete preferite sia per gli italiani che per i turisti europei in generale. Con il mare azzurro e le rovine storiche sembra di fare un viaggio indietro nel tempo, soprattutto se invece che sul continente si viaggia fra le isole. Creta, Zante, Mykonos…tutte ha qualcosa di unico e meritano una visita dedicata.

Basta dare un’occhiata ai social per un’anteprima delle spiagge da sogno che si possono trovare. Tuttavia ci si interroga spesso su quanto venga a costare una vacanza fra le isole, specialmente se si prevede un soggiorno lungo. La risposta è che per mangiare e soggiornare i prezzi sono contenuti, ma per quanto riguarda gli spostamenti il discorso cambia molto.

Per fortuna sono dei modi per fare un tour approfondito e comunque riuscire a risparmiare qualcosa per i souvenir. L’importante è pianificare le tappe con cura prima di partire e non improvvisare all’ultimo minuto per non sprecare tempo oltre al budget. In più ci sono dei trucchi che aiutano a contenere le spese senza troppe rinunce in termini di luoghi da visitare.

Come organizzare gli spostamenti in Grecia

Se prendere l’aereo è senza dubbio il sistema più veloce per arrivare in qualsiasi località, ma anche il mezzo che si riempie più in fretta. Per prenotare con più calma senza rischiare l’impennata dei prezzi si può arrivare sulle isole greche in traghetto. Si può salpare da Ancona, da Venezia o da Brindisi per giungere a Zante, Corfù o Patrasso godendosi uno splendido panorama in viaggio.

Una volta sbarcati chiaramente bisognerà capire come arrivare all’albergo o alle spiagge. I mezzi pubblici ci sono, ma è molto più comodo noleggiare una macchina in loco. Non solo non costa troppo se prenotata in anticipo, ma consente autonomia nell’esplorazione delle isole. Si può scegliere fra vari modelli e la media dei costi si aggira sui 30 euro al giorno per una settimana.

In caso non si intendano fare lunghe tratte si può anche optare per il noleggio di uno scooter, che viene sui 10 euro al giorno. Per passare da un’isola all’altra tutte sono munite di traghetti per le tratte interne, oltre a essere tutte collegate con il porto del Pireo. Il prezzo in questo caso varia in base alla velocità di traversata.