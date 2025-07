Ma quale tonno e pomodoro, io il panino lo farcisco così ed è squisito: in spiaggia lo vogliono tutti

I miei vicini di ombrellone mi hanno chiesto il segreto di questo panino squisito: così buono, che ha conquistato tutta la spiaggia.

Con il caldo che man mano ritorna ad essere più intenso, non appena si avrà la possibilità si cercherà di scappare al mare o in piscina per cercare di ritrovare un po’ di refrigerio. L’occasione migliore non solo per staccare la spina dalla solita routine, ma soprattutto per concedersi qualche ora in completo relax.

Ovviamente, nel momento in cui si deciderà di passare un’intera giornata fuori casa la domanda sarà sempre la stessa, ossia, che cosa preparare per il pranzo e che sia adatto anche alla spiaggia? In questo caso la risposta sembra al quanto ovvia, infatti, sono i panini ad essere l’alternativa più ricercata per una giornata al mare o in piscina.

Con questi ingredienti ho preparato un panini per la spiaggia delizioso

Oltre ad essere veloci da preparare, i panini risultano anche essere comodissimi per essere portati in spiaggia. Si possono farcire come più preferiamo e andranno a soddisfare il nostro gusto personale. Ecco perché oggi, vogliamo mostrare come farcire un panino in modo diverso dal solito, niente tonno e pomodoro, bensì hummus di ceci e pomodori secchi. Una vera delizia.

Ingredienti per 4 panini:

4 panini con semi di sesamo o in alternativa del pane in cassetta per sandwich

Hummus di ceci, va bene anche quello confezionato pronto all’uso

2 melanzane

Pomodori secchi sott’olio

4 fette di formaggio a propria scelta

1 cipolla rossa

Basilico

Procedimento:

Per prima cosa prendere le melanzane e dopo averle lavate e spuntate, tagliarle a fette non troppo sottili Non appena saranno tutte pronte, mettere a scaldare una piastra e grigliare le melanzane Aggiustare di sale Passare poi alla cipolla, affettarla e staccare gli anelli uno ad uno A questo punto non resta che assemblare il panino Prendere ciascuna fetta di pane e stendere uno strato di hummus Dopodiché aggiungere le fettine di formaggio, le melanzane grigliate e anche i pomodori secchi Infine, aggiungere le fettine di cipolla e profumare il tutto con un paio di foglie di basilico.

Ed ecco che il panino con hummus di ceci e pomodori secchi è pronto per essere gustato. Un’alternativa diversa dal solito, per un panino sfizioso e ricco di sapore.