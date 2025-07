L’estate prende una piega nostalgica: nuova importante svolta in arrivo – viagginews.com

Grazie all’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre il meteo della prossima settimana si stabilizzerà riportando il bel tempo, ma il tutto non comporterà sofferenze diurne e notti insonni a causa del forte caldo.

La caratteristica principale dell’estate 2025 è la dinamicità degli scenari meteo. Sin dagli albori della bella stagione si sono alternate ondate di caldo africano e break temporaleschi, fasi di caldo insopportabile e fasi decisamente più fresche (con temperature spesso sotto la media stagionale) condite da piogge e fenomeni avversi anche più intensi e insoliti per il periodo.

La settimana che stiamo vivendo è caratterizzata dalla discesa di una goccia fredda dall’Atlantico, una “ferita” depressionaria che si è instaurata tra il Mare del Nord e il Mar Mediterraneo che permette la costante discesa di correnti fredde e di conseguenza lo sviluppo di fenomeni meteorologici negativi.

Questo scenario quasi autunnale non è stato accolto male dagli italiani, i quali si trovano ancora scottati dall’ultima ondata di caldo africano. La scorsa settimana è stata complessa da vivere, poiché le temperature sono salite spesso sopra i 40° e in Sicilia si è addirittura arrivati ad una massima di 45°C.

Adesso tutti si chiedono fino a quando questo break estivo andrà avanti e le previsioni a medio-lungo termine in tal senso offrono delle buone notizie. Il caldo africano per il momento non si presenterà e ci lascerà in pace per un periodo abbastanza prolungato.

Il clima della prossima settimana ci riporta indietro agli anni ’90

L’aumento della pressione atmosferica in Italia e il conseguente arrivo del bel tempo e di un clima stabile è previsto per la giornata di venerdì 1 agosto. In questa data, infatti, le correnti anticicloniche cominceranno a palesarsi sul Mediterraneo, prosciugando le piogge e mettendo un freno all’instabilità di questi giorni, quantomeno al Sud Italia.

Il weekend proseguirà senza grossi cambiamenti, ma a partire da lunedì 4 agosto ci sarà una più intensa risalita della pressione che dovrebbe garantire bel tempo e sole su tutta l’Italia. Residui temporaleschi potrebbero ancora manifestarsi ad inizio settimana, ma solo sull’arco alpino e nelle zone limitrofe.

Niente timore, però, perché l’anticiclone che prenderà possesso dell’area Mediterranea non sarà quello sub-sahariano, bensì quello delle Azzorre. Prendendo forma nell’oceano, le correnti generate da questa figura barica sono meno calde di quelle che provengono dall’Africa, dunque avremo bel tempo sì, ma temperature comprese tra i 28° e 30°C, con magari qualche giornata più calda in cui il termometro si potrà avvicinare ai 35°C. Questa fase di caldo più normale e godibile dovrebbe andare avanti sino all’8-9 agosto.

Fino agli anni novanta queste temperature erano la normalità e l’anticiclone delle Azzorre era la figura dominante delle nostre estati. Il caldo era presente e anche le ondate africane, ma queste erano più occasionali e raramente si raggiungevano i 40°C. Adesso purtroppo siamo abituati a fasi di caldo intenso che si possono verificare a partire da giugno fino alla metà di settembre.