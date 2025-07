Non serve spendere soldi, nel cuore dell’Italia ci sono terme naturali e gratuite che sembrano un sogno

Se avete bisogno di rigenerare mente e corpo queste terme gratuite nel cuore dell’Italia fanno al caso vostro.

Le terme naturali sono luoghi di pace che permettono di ritemprare mente e corpo. Molto spesso queste oasi paradisiache sono a pagamento ma in altri casi risultano gratuite. Una vera occasione da non perdere, ad esempio, si trova nelle Marche.

La sensazione di stress, ansia e stanchezza si elimina andando alle terme. Piscine di acqua proveniente da fonti naturali arricchite di sostanze minerali che sono un toccasana per la pelle. Questi luoghi anti-stress permettono di sfruttare le proprietà curative delle acque termali per ritrovare il benessere.

Già gli antichi romani erano a conoscenza dei benefici dell’acqua calda. Stimola la circolazione, rilassa i muscoli, protegge le articolazioni. In Italia ci sono tantissimi bagni termali sparsi per la penisola. Famosissime sono le terme di Saturnia, la sorgente termale del Bullicame, le terme di Albano, i Bagni di San Filippo. Posti da sogno, oasi di benessere molti dei quali a pagamento. Ma perché svuotare il portafoglio quando ci sono terme gratuite speciali?

Nelle marche le terme naturali gratuite da provare per ritrovare il benessere

Ad Acquasanta Terme, nelle Marche, si trovano le terme note come Lu Vurghe. Naturali e gratuite, si raggiungono con un sentiero di circa 10/15 minuti da percorrere con scarpe comode. In effetti è un po’ ripido e in alcuni punti piuttosto sconnesso. Nella parte finale si dovranno scendere pochi scalini per arrivare a scoprire questa meraviglia. La risalita, poi, sarà piuttosto faticosa ma fare un bagno in quelle acqua ripagherà di ogni goccia di sudore versata.

Le vasche hanno un colore verde cristallino dove sono baciate dal sole mentre sono di un blu intenso all’ombra. Indossando il costume ci si potrà immergere per trarre tutti i benefici delle acque termali sulfuree. La temperatura massima raggiunta è di 30°. Intorno c’è la natura a ricreare un’atmosfera di pace e relax. Lu Vurghe è una vera e propria SPA a cielo aperto e gratuita, le acque hanno un pH inferiore a 8 e contengono anidride carbonica, calcio, sodio, bromuri, alcuni cloruri o bicarbonati.

Per raggiungere questa meraviglia bisogna parcheggiare l’auto in località Santa Maria e poi seguire il cartello con l’indicazione verso le terme. Il percorso tra le case terminerà con un piccolo pollaio sulla sinistra, poi inizierà la discesa lungo il sentiero che abbiamo detto essere un poco impervio. Non è accessibile a carrozzine e passeggini. Tra gli arbusti durante la passeggiata si potranno notare il ruscello, la spiaggetta e le rocce, uno scorcio incantevole.