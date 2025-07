Le migliori escursioni da fare nella Sardegna orientale: mare o monti, devi solo scegliere – viagginews.com

Puoi fare tante escursioni nella Sardegna orientale: ecco i migliori trekking fra cui scegliere.

Gli amanti dell’escursionismo e del trekking non possono perdersi questa parte della Sardegna davvero ricca il tal senso, ovvero quella orientale, che presenta tantissimi sentieri inseriti all’interno di paesaggi naturali mozzafiato.

Chi volesse iniziare un viaggio insolito alla scoperta della Sardegna, può considerare alcuni di questi percorsi fra i più suggestivi poiché si estendono tra mare e monti.

Le migliori escursioni da fare nella Sardegna orientale fra mare e montagna

Uno dei percorsi più famosi della Sardegna orientale è il “Cammino 100 Torri”, un itinerario di 1284 km lungo tutta la costa della Sardegna, suddivisi in due segmenti: quello orientale da Cagliari a Casterlsardo e quello Occidentale che è praticamente il contrario, da Castelsardo a Cagliari.

Lungo questo sentiero ci sono le storiche torri costiere poste a difesa del territorio. Ci sono 70 tappe da percorrere tra i 45 e i 60 giorni: la prima è Cagliari da cui partire lungo panorami costieri e su antichissime mulattiere fino ad arrivare a delle spiagge in cui rilassarsi e a dei borghi da scoprire. Un altro percorso imperdibile è il “Selvaggio Blu”, più corto dell’altro perché percorribile in 7 giorni.

Si parte dal comune di Brunei, in provincia di Nuoro, e si estende in gran parte sul golfo di Orosei, immerso nella macchia mediterranea, percorrendo sentieri a strapiombo sul mare che condurranno a spiagge dorate. Invece dura solo quattro giorni il percorso che parte da Arcu Correboi e porta alla sorgente di su Golgone, anche chiamata la Grande traversata del Supramonte. Il percorso è lungo 50 km, caratterizzato da diversi dislivelli alla portata di tutti.

Ogni tappa si conclude presso i “cuiles”, gli antichi rifugi dei pastori che oggi sono stati attrezzati proprio per ospitare gli escursionisti. Ma nel Supramonte sono anche altri i percorsi come quello che conduce in 5 ore a Punta La Marmora, la vetta più alta dell’isola. Oppure quello che porta al canyon più profondo d’Europa ovvero la Gola del Garropu. Infine, un altro percorso imperdibile per chi vuole scoprire la spiaggia più bella della Sardegna (e non solo) è quello che porta a Cala Goloritzè.

Il sentiero è piuttosto semplice ed è l’unica alternativa per raggiungere la cala (oppure si può arrivare qui in barca). Un’altra cala raggiungibile con un trekking è Cala Mariolu ma il percorso è più lungo e difficile.