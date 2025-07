In albergo lo fanno un sacco di turisti ma non sanno cosa rischiano: si finisce schedati per 4 anni. – (viagginews.com)

C’è un’abitudine diffusa tra i turisti che vanno in albergo che potrebbe metterli nei guai, anche se pensano di passarla liscia.

Andare in vacanza in albergo significa potersi rilassare e godere dei servizi inclusi, dalla colazione continentale agli sconti per le attività locali. Per non parlare del fatto di non doversi preoccupare di pulire o lavare nulla, dato che ogni giorno lenzuola e asciugamani vengono cambiati. Ma a farsi trattare da principi c’è sempre il rischio che qualcuno inizi davvero a sentirsi tale.

Basta chiedere al personale di un qualsiasi albergo per scoprire che in mezzo a clienti tranquilli e gentili alcuni sembrano usciti da un incubo. Tra chi sporca senza farsi problemi la camera e chi fa rumore fino a tarda notte le storie da elencare sarebbero molte. Senza dubbio però c’è una categoria di turisti che risulta peggiore di tutte le altre a causa di una pessima abitudine.

La cosa grave è che si tratta di un gesto che a raccontarlo sembra qualcosa di banale. Per il personale degli alberghi invece rappresenta un atto grave e una mancanza di rispetto, e non solo. Chi lo commette non verrà dimenticato facilmente ed è facile che faccia fatica a tornare in vacanza nello stesso posto.

Cosa non dovresti mai fare in albergo

Non sono pochi gli ospiti che pagando la camera pensano di poter fare tutto ciò che vogliono. Questo significa non solo non preoccuparsi del disordine, ma pensare di potersi pure portare via qualcosa come fosse un souvenir. Alcuni nascondono nel bagaglio uno degli asciugamani del bagno, altri portano via uno dei bicchieri e altri persino le batterie del telecomando della tv.

A prima vista c’è chi lo potrebbe vedere come una cosa da poco, ma questo gesto è e rimane un furto da tutti i punti di vista. Ci si appropria di fatto di un oggetto su cui non si ha diritti, e se scoperti si rischierebbe prima di tutto una multa. Questa parte da un minimo di 154 euro ma può arrivare fino a più di 500 a seconda dei casi.

Anche qualora si riuscisse ad andare via dalla struttura prima di essere scoperti gli albergatori sanno come tutelarsi. Gli ospiti che si comportano così finiscono infatti nel registro dei clienti molesti, una lista nera dove finisce chi non rispetta le regole della struttura. Questa black list può essere condivisa fra gli albergatori, bollando così chi risulta un cliente problematico.

Nel momento in cui si proverà a prenotare un’altra vacanza quindi si rischierà di ricevere dei rifiuti o difficoltà all’apparenza inspiegabili. Essere irrispettosi o sottrarre un portasapone basta a restare in lista nera per 4 anni, e solo a patto di non essere recidivi.