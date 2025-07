Fai questo al controllo sicurezza e il tuo volo parte senza di te – viagginews.com

Stai per partire con l’aereo? Evita questo errore che ha fatto sì che molte persone (anche viaggiatori esperti!) rimanessero a terra. Ti svelo di cosa si tratta.

Sei lì, con la tua valigia pronta, la carta d’imbarco sul telefono e magari anche un caffè d’asporto in mano. Ti senti on time, rilassato, pronto a salire a bordo del tuo volo verso la vacanza dei sogni o l’impegno lavorativo che aspettavi da mesi.

Ma c’è un dettaglio, minuscolo, che potrebbe rovinarti tutto: un errore comune al controllo di sicurezza che molti commettono. E sai cosa? Potrebbe farti perdere l’aereo (e i tuoi soldi) in un batter d’occhio.

Evita questo errore che ti fa perdere il volo

Il controllo di sicurezza non è solo una formalità. È una vera e propria “zona a rischio”: se sbagli tempi, oggetti o anche solo atteggiamento, puoi ritrovarti con la fila che non si muove, l’addetto che ti blocca e l’imbarco che chiude mentre tu stai ancora cercando di infilare la cintura nei passanti dei jeans.

L’errore più comune? Avere oggetti proibiti nel bagaglio a mano o non prepararli per il controllo. E no, non parliamo solo delle classiche forbicine da unghie o della bottiglietta d’acqua.

Sembra banale, ma uno degli errori più comuni al controllo sicurezza è non separare i liquidi e non inserirli nel sacchetto trasparente richiesto. Ancora troppe persone infilano creme, trucchi, profumi e dentifricio ovunque nello zaino, finendo per perdere minuti preziosi a rovistare tra i cosmetici mentre il personale cerca di mantenere la calma.

A questo si aggiunge la dimenticanza, altrettanto frequente, di laptop e tablet lasciati dentro il bagaglio: se non vengono messi in una vaschetta a parte, la borsa finisce in controllo manuale. E questo vuol dire altri 15 minuti buttati via.

Come se non bastasse, molti viaggiatori si presentano al metal detector con abbigliamento e accessori che complicano inutilmente le cose: cinture di metallo, stivali da togliere e rimettere, giacche con troppe tasche o collane stratificate. Risultato? Una scena surreale di spogliarello ansioso davanti alle vaschette, mentre la fila si allunga e il tempo scorre inesorabile. E no, nessuno ti aspetterà.

Un consiglio che ti do’ è di vestirti in modo minimal e furbo: scarpe facili da togliere, niente cintura se puoi evitarla, e giacca leggera. Tieni laptop e tablet facilmente estraibili, magari nello scomparto più accessibile del bagaglio. Basta poco per evitare problemi, fatti furbo!