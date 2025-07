Tornato dalle vacanze ti senti a pezzi? Se non migliora devi andare dal medico: ecco cosa rischi. – (viagginews.com)

Dopo il rientro dalle ferie ti senti sempre stanco e svogliato? Se non passa è meglio che prenotare un controllo dal medico.

Dopo le vacanze tanto attese ci si aspetta di sentirsi rigenerati e carichi, come nuovi. Così appena si rientra a casa l’aspettativa è che sarà facile ripartire con il lavoro e la quotidianità con una spinta in più. Eppure c’è chi dopo aver disfatto le valigie e aver ripreso a mettere la sveglia non sente affatto la batteria carica ma al contrario si trascina stanco e svogliato.

All’inizio viene da pensare a un po’ di jet lag, normale se si è stati lontani da casa a lungo e si è preso un ritmo diverso. Se però questa situazione dura più di un paio di giorni è chiaro che non si tratta di uno squilibrio momentaneo, ma di qualcosa di più grave. Ma cosa può essere se non c’è febbre, né segni che ci sia un’infezione di qualche sorta in corso?

La risposta è più complessa di quanto si possa pensare e spesso lega allo shock che comporta riprendere i ritmi frenetici della quotidianità dopo le ferie. La condizione ha anche una definizione medica ben precisa, ma necessita di visite apposite per essere confermata.

I sintomi del disturbo post ferie

Per capire se sospettare di avere un disturbo e non un po’ di stanchezza ci sono dei sintomi a cui fare attenzione. A livello mentale ci si può sentire apatici, poco concentrati in ciò che si fa e essere soggetti a sbalzi d’umore frequenti. Non di rado compaiono anche sintomi fisici come spossatezza, mal di testa e problemi di insonnia o di digestione.

Quando si presentano tutti questi segnali si può ipotizzare di soffrire di una condizione chiamata post vacation blues. In genere dura qualche settimana, ma se si protrae può sfociare nella depressione o nel disturbo d’ansia. Si tratta di condizioni che possono diventare croniche se non riconosciute e trattate già alle prime avvisaglie che danno.

La domanda che sorge spontanea però è se ci siano dei metodi per prevenire il post vacation blues. Il fatto che esista non significa che ogni vacanza sia destinata a finire così, ma certo alcuni fattori possono aiutare a sfuggirle. Uno di questi è tornare dalle ferie un con anticipo, per avere il tempo di riabituarsi ai ritmi quotidiani invece di tornare al lavoro il giorno dopo il rientro.