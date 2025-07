Sei sempre in ritardo? Non è perché impieghi troppo a prepararti: è questo il vero motivo secondo la psicologia – viagginews.com

Essere ritardatari è un “difetto” comune e il motivo dietro questo comportamento è più profondo di quello che pensi.

Che si tratti di un appuntamento con un amico o con un parente o di arrivare a lavoro, c’è chi proprio non riesce ad arrivare puntuale da nessuna parte! Non importa quanto prima ci si cominci a preparare, la morale della favola è che si arriva in ritardo comunque.

Magari fra gli amici sei proprio conosciuto come il più “ritardatario”, c’è chi scherza su questo e chi invece ti accusa e lo prende come un difetto (e in effetti può infastidire). Ma il motivo per cui sei sempre in ritardo è più profondo di ciò che credi e non è dovuto al fatto che impieghi troppo a prepararti.

Cosa significa se una persona è sempre in ritardo, secondo la psicologia

Le persone ritardatarie e che non sono mai puntuali, di solito sono più creative delle altre e hanno un atteggiamento più rilassato nei confronti della vita. La psicologia ha voluto dare proprio una spiegazione al comportamento delle persone che sono sempre in ritardo (e perché lo sono).

Anche se il semplice atto di arrivare in ritardo può sembrare insignificante, una piccola azione che passa inosservata alla maggior parte delle persone, secondo la psicologia, questo gesto quotidiano comunica molto più di quanto immaginiamo a coloro che ci circondano. Non è solo un atto di libera scelta ma rivela tanto della personalità e del modo in cui si interagisce con gli altri.

È un linguaggio non verbale sottile ma potente che rivela aspetti importanti del nostro comportamento. Arrivare costantemente in ritardo è un comportamento spesso percepito in modo negativo, ma la psicologia offre diverse prospettive sulle sue cause sottostanti. Non essere puntuali può essere legato all’egocentrismo, ad un bisogno di controllare le situazioni e di essere al centro dell’attenzione.

L’arrivo tardivo, in questo senso, non sarebbe una svista ma un modo per assicurarsi che tutti gli occhi siano puntati su di sé. Tuttavia, questo bisogno di protagonismo potrebbe mascherare insicurezze personali più profonde. Al contrario, alcune ricerche psicologiche indicano fattori più complessi dietro il fatto di arrivare in ritardo: una ricerca dell’Università di Harvard ha trovato un’interessante correlazione tra l’assenza di stress e l’essere ritardatari.

Questi studi suggeriscono che coloro che non si attengono rigorosamente agli orari spesso dimostrano una maggiore efficacia nel processo decisionale sul lavoro e livelli più elevati di produttività, e sono anche meno stressate. I ricercatori di Harvard hanno approfondito ulteriormente la questione suggerendo che alcuni tratti della personalità possono predisporre all’essere ritardatari.

In particolare queste persone hanno una percezione più lenta del corso del tempo, il che significa che per alcune persone il tempo “vola” più velocemente rispetto ad altre. Invece di essere un difetto, l’essere ritardatari potrebbe essere una manifestazione di una mente che opera in modo diverso, che pensa diversamente.