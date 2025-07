I trucchi per non far impazzire la maionese e tre varianti per sapori originali

Per non far impazzire la maionese basta conoscere pochi trucchi, valgono qualsiasi variante si intenda preparare.

Fate parte del team ketchup o maionese? Salse adatte per condire tanti prodotti e che possono essere presentate in diverse varianti, soprattutto la maionese. Prepararla in casa può sembrare complicato perché c’è il rischio che impazzisca ma con i consigli giusti avrete un risultato perfetto.

La maionese è un’emulsione di olio, aceto, tuorli d’uovo, senape e sale. La maggior parte delle persone acquista il prodotto pronto al supermercato ma vale la pena provare a farla in casa perché ci si innamorerà del sapore artigianale, frutto di ingredienti top scelti per la grande qualità. Per non farla impazzire bisogna ricordare di aggiungere il sale all’inizio, insieme ai tuorli.

Le uova vanno usate a temperatura ambiente altrimenti monteranno con difficoltà e solo i tuorli si utilizzano. Per quanto riguarda l’olio va bene sia quello di semi volendo ottenere un prodotto più leggero sia quello extra vergine di oliva. In ogni caso va aggiunto a filo, non tutto insieme. E attenzione a non metterne troppo, la maionese impazzirà. Ne va aggiunto poco all’inizio a va fatto amalgamare con le uova per poi aggiungere il resto lentamente.

Tre varianti della classica maionese

Un metodo di preparazione veloce della maionese è mettere il tuorlo dell’uovo nel bicchiere del frullatore ad immersione con il sale e aggiungere a filo l’olio, un cucchiaio di aceto – va benissimo anche un cucchiaio di succo di limone e frullare. In massimo un paio di minuti si avrà una crema densa e vellutata, pronta per abbinarla ai piatti preferiti.

Una prima variante prevede l’aggiunta di un peperone. Dopo aver preparato la maionese classica e averla messa in frigo bisognerà arrostire un peperone, toglierli la pelle e frullare qualche filetto con mezzo cucchiaio di pomodoro concentrato. Questo composto andrà fatto raffreddare in frigo e poi aggiunto alla maionese.

Originale la maionese alle fragole. La frutta andrà frullata fino ad ottenere una purea densa. Se troppo acquosa andrà filtrata prima di aggiungerla alla maionese classica e ottenere una salsa perfetta per i gamberi, ad esempio, oppure la carne bianca. Infine, per chi ama i sapori decisi e piccanti consigliamo di provare la variante con lo zenzero. Si usa il succo di una fetta di zenzero ottenuto con l’estrattore per arricchire la maionese. In alternativa potete ridurre lo zenzero in cubetti molti fini e schiacciarli con lo spremiaglio. Il risultato finale sarà una salsa fresca e piccantina.