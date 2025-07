Quest’estate ho la casa fresca senza accendere il condizionatore o il ventilatore: ho trovato il metodo naturale ed economico – viagginews.com

C’è un metodo naturale ed economico per avere casa fresca in estate senza accendere il condizionatore o il ventilatore. Ecco come fare.

Avere casa fresca in estate è una priorità viste le temperature roventi delle ultime settimane. Per questo c’è chi accende per ore intere il condizionatore o si piazza davanti al ventilatore. Certo, così si può ottenere un po’ di refrigerio ma consumando corrente e quindi con il rischio di avere bollette alte a fine mese.

C’è un metodo più economico e naturale per avere casa fresca quest’estate senza usare condizionatore o ventilatore. Ecco in cosa consiste e perché in molti lo stanno usando.

Il metodo naturale ed economico per avere casa fresca in estate

In molti pensano, erroneamente, che per avere una casa fresca in estate ci sia bisogno di accendere necessariamente il condizionatore o il ventilatore. In realtà c’è un metodo naturale ed economico per abbassare un po’ le temperature nella propria abitazione.

Non solo ma si renderà il proprio appartamento più elegante e raffinato. Sì, perché ci sono 3 piante molto scenografiche che hanno la capacità di traspirare e rilasciare umidità, donando fresco ai propri ambienti. Sono piante facilmente reperibili e che portano un tocco di verde a qualsiasi ambiente, dal bagno alla cucina, passando per il salotto o la camera da letto.

Queste sono:

Felce di Boston(Nephrolepis exaltata) : abbassa la temperatura dell’ambiente perché genera umidità. È sufficiente metterla in una stanza luminosa, senza sole diretto, e annaffiarla regolarmente. L’importante è darle uno spazio abbastanza ampio affinché possa far crescere in tutto il suo splendore il fogliame.

: abbassa la temperatura dell’ambiente perché genera umidità. È sufficiente metterla in una stanza luminosa, senza sole diretto, e annaffiarla regolarmente. L’importante è darle uno spazio abbastanza ampio affinché possa far crescere in tutto il suo splendore il fogliame. Sansevieria o lingua di suocera : questa pianta, che per il Feng Shui porta prosperità, è molto resistente anche ad alte temperature e in presenza di poca luce. Non necessita di molta acqua ma è utile per purificare l’aria, anche di notte. Inoltre assorbe l’umidità e quindi così riesce a rendere già fresca la propria casa.

: questa pianta, che per il Feng Shui porta prosperità, è molto resistente anche ad alte temperature e in presenza di poca luce. Non necessita di molta acqua ma è utile per purificare l’aria, anche di notte. Inoltre assorbe l’umidità e quindi così riesce a rendere già fresca la propria casa. Giglio della pace o spathiphyllum: è una pianta che purifica l’aria e rilascia umidità, abbassando così le temperature. Resiste anche dove c’è poca luce e quindi può stare anche in case ombrose. Si caratterizza per dei bei fiori bianchi a contrasto con le foglie verde brillanti.

Queste 3 piante sono molto belle da vedere, migliorano la qualità dell’aria che si respira, riducono l’umidità presente e dunque rinfrescano l’ambiente senza usare il condizionatore o il ventilatore.