Insalata di papaya verde, l’ho mangiata in Thailandia e me ne sono innamorato: si prepara così

In Thailandia tutti amano il ‘Som Tam’, l’insalata di papaya verde fresca e colorata: con questa ricetta sarà identica alla versione originale.

Quando le temperature sono particolarmente alte, non c’è nulla di meglio che mangiare qualcosa di fresco, di leggero e di gustoso. Le insalate risultano avere tutte queste caratteristiche ed inoltre sono anche veloci da preparare. Tuttavia, se si ha voglia di provare qualcosa di diverso, allora non resta che preparare in casa questa sfiziosissima insalata di papaya verde, proprio come la fanno in Thailandia.

L’insalata di papaya verde è un piatto tipico del Sud-Est asiatico, in particolare della Thailandia (dove è conosciuta come “Som Tam”) e del Laos. È una pietanza fresca, piccante e agrodolce, preparata con papaya non matura (quindi ancora verde e croccante), grattugiata finemente. La ricetta perfetta per queste giornate di caldo afoso e che porterà in tavola un pizzico esotico che non guasta mai.

Come preparare in casa l’insalata di papaya verde proprio come la fanno in Thailandia

In Thailandia, esistono molte varianti regionali della Som Tam, alcune più dolci, altre più salate o più piccanti. È uno dei piatti di street food più popolari del Paese, ma se si ha voglia di provare questo gusto anche in casa, ecco la ricetta perfetta per iniziare a prepararla sin da subito.

Ingredienti:

1 papaia verde, tagliata a julienne

3 carote, tagliate a julienne

300 g di gamberi piccoli

300 g di pomodorini

3 spicchi d’aglio tritati

3 peperoncini rossi tailandesi, privati dei semi e affettati

1 cucchiaio di salsa di pesce calamari Nam Pla

4 cucchiai di succo di combawa

3 cucchiai di zucchero di palma grattugiato

1 cucchiaio di pasta di tamarindo

45 g di arachidi tostate

35 g di coriandolo tailandese

Procedimento:

Pulire, lavare e tagliare tutte le verdure e la papaya Mettere l’aglio e il peperoncino in un mortaio con un pizzico di sale e pestare fino ad ottenere una pasta liscia. Aggiungere la salsa nam pla, lo zucchero, il succo di combawa e la pasta di tamarindo e mescolare bene A questo punto passare ai gamberi, pulirli ed eliminare la buccia Spadellarli per 5 minuti con olio, sale e aglio. Prendere un’insalatiera e disporre la papaya, le carote, i gamberi, le arachidi e il coriandolo e versarci sopra la salsa. Mescolare bene e servire l’insalata fredda.

Ed ecco che in pochissimi minuti l’insalata di papaya verde è pronta per essere servita e gustata. Così buona, che ogni occasione sarà buona per prepararla.