Il segreto più intimo di Parigi è a Notre Dame: cerca questo dettaglio e lo avrai svelato anche tu. – (viagginews.com)

Sapevi che uno dei segreti della città di Parigi si trova a Notre Dame? Ecco che cosa devi cercare quando arrivi.

Sono diversi i motivi che spingono un turista a visitare Parigi, affascinante in qualsiasi stagione. Qualcuno decide di andarci in coppia vista l’aura romantica che circonda questa città, altri spinti dall’amore per l’arte e per visitare il Louvre. Infine c’è chi è a caccia di misteri, e una città che vanta secoli di storia come Parigi di sicuro non può lasciare delusi.

Pensiamo solo a tutti i film legati a misteri o fatti storici a cui questa città ha fatto da sfondo. Un esempio è “Il Codice Da Vinci”, che basandosi su piccoli dettagli dei monumenti parigini immagina un vero e proprio percorso segreto. Pensiamo a tutti i luoghi descritti nei dettagli dai romanzi di Victor Hugo, e ai film che trattano la rivoluzione francese o gli anni del Re Sole.

Ci sono svariati scorci della città che hanno più di una storia da raccontare, tanto che trovarli tutti diventa un’impresa. Ma non tutti i segreti di Parigi si trovano nascosti tra i vicoli, alcuni anzi si nascondono in piena vista. Uno di questi si trova a Notre Dame, anche se sono pochi i turisti che ci fanno caso durante la visita alla cattedrale.

Dove cercare per svelare il segreto di Notre Dame

Qualcuno si starà già chiedendo se l’incendio del 2019 possa aver in qualche modo rovinato ciò di cui parliamo, ma niente paura. Il mistero da svelare non si trova fra le navate della chiesa ma nella piccola piazza antistante alla cattedrale. Per trovarlo tutto ciò che serve è aggirarsi a una distanza di circa 50 metri dall’entrata di Notre Dame, tenendo gli occhi fissi a terra.

Tra le pietre del selciato infatti ne compare una diversa dalle altre, posta nel 1924 per segnare il cosiddetto “Punto Zero” di Parigi. Non è difficile riconoscerla perché al centro è incisa una rosa dei venti, ad indicare che si tratta di una posizione utile per orientarsi. Una volta che ci si arriva si è infatti certi di trovarsi al centro esatto della città, da dove partono le strade principali.

Intorno al Punto Zero c’è una leggenda che vuole che chiunque lo tocchi o lo baci durante un viaggio a Parigi ci tornerà con la sua anima gemella. Per tutti i romantici ancora single quindi rappresenta un amuleto e una tappa obbligatoria durante la visita alla città.