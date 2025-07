Rinfresca le serate estive con un bicchiere di Sangria: un solo sorso e sembrerà di essere in Spagna

Per preparare la Sangria proprio come la fanno in Spagna è questa la ricetta da provare: così fresca, che non se ne potrà più fare a meno.

La sangria è una bevanda alcolica tradizionale spagnola, famosa per il suo colore rosso intenso e il gusto fruttato. Perfetta in estate, per accompagnare sfiziosi e gustosi aperitivi con amici e parenti. Gustata ben fredda è davvero deliziosa e donerà quel tocco in più alle serate in compagnia.

Nonostante sembri essere una bevanda moderna, la Sangria ha delle origini antichissime. Infatti, il concetto di mescolare vino con frutta e spezie risale a tempi antichi. I Romani, ad esempio, bevevano una bevanda simile fatta con vino, miele e spezie, usata anche per scopi medicinali. La versione più attuale invece nasce in Spagna e Portogallo, dove veniva fatta nelle campagne con vino rosso locale, frutta fresca.

Sangria fatta in casa, con questa ricetta viene davvero deliziosa

Anche se in commercio esistono diverse tipologie di Sangria, è bene sapere che farla in casa è davvero facilissimo, anzi, sarà decisamente molto più saporita. Vediamo allora quali ingredienti occorreranno e quali sono i passaggi per preparare in casa una freschissima Sangria.

Ingredienti per 8 persone:

Vino rosso corposo 1 l

Gassosa 500 g

Cognac 50 g

Mele Evelina 230 g

Arance 600 g

Pesche 400 g

Limoni 350 g

Zucchero 120 g

Baccello di vaniglia 1

Cannella in stecche 2

Chiodi di garofano 6

Ghiaccio 450 g

Procedimento:

Per prima cosa prendere le mele e dopo averle lavate, senza eliminare la buccia, tagliarle prima a fette e poi a listarelle, infine a cubetti piuttosto piccoli Fare la stessa cosa anche con le pesche Dopodiché spremere il succo di un limone e di un’arancia e tenerlo da parte Poi tagliare metà delle arance rimanenti a fette e l’altra metà a dadini, senza togliere la buccia Fare la stessa cosa anche coi limoni rimanenti Prendere una ciotola capiente e versate all’interno i cubetti di mela e di pesca, poi aggiungere il succo degli agrumi, le arance e limoni tagliati in precedenza Unire il vino rosso e lo zucchero e mescolare bene Passate alle spezie, quindi incidere la bacca di vaniglia per il lungo e raschiare i semini con la lama di un coltello, poi aggiungere nella ciotola sia i semini che il baccello Unire anche le stecche di cannella e i chiodi di garofano In ultimo versare il cognac Mescolare e coprite la ciotola con pellicola trasparente Lasciare riposare in frigorifero per qualche ora o, ancora meglio, per tutta la notte Trascorso il tempo di macerazione eliminare la bacca di vaniglia e le spezie, poi aggiungere la gassosa e il ghiaccio.

Dare un’ultima mescolata ed ecco che la Sangria è pronta per essere servita e gusta in tutto il suo freschissimo sapore.