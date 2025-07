Queste 3 app gratuite ti fanno risparmiare talmente tanto in vacanza che non crederai ai tuoi occhi – viagginews.com

Ti svelo 3 APP gratuite che ti aiuteranno a risparmiare moltissimi soldi quando sei in vacanza.

Partire per una vacanza spesso significa affrontare spese impreviste, tariffe gonfiate e trappole per turisti che sembrano fatte apposta per svuotare il portafogli. Il mio consiglio? Fatti furbo.

Queste 3 app gratuite ti fanno risparmiare tantissimi soldi quando sei in viaggio. Sono usate ogni giorno da travel blogger, nomadi digitali e viaggiatori incalliti per spendere meno senza rinunciare a comfort e qualità.

Io le ho scoperte proprio grazie ad uno dei content creator a tema viaggi che seguo di più e pertanto voglio che anche tu possa usufruirne. Scopriamo di cosa si tratta.

3 app gratuite per risparmiare un patrimonio quando vai in vacanza

Hai presente quando compri un volo e il giorno dopo costa 50 euro in meno? Ecco, con Hopper non succede più. Questa app utilizza un algoritmo avanzato per prevedere l’andamento dei prezzi di voli e hotel, con una precisione sorprendente. Ti dice quando acquistare e quando aspettare, e ti invia una notifica appena il prezzo tocca il minimo storico. Alcuni utenti dichiarano di aver risparmiato oltre 200€ su una sola tratta a lungo raggio.

Imposta alert multipli per più date e tratte: l’app farà il lavoro per te mentre vivi la tua vita in spensieratezza.

Viaggiare costa, soprattutto quando si tratta di mangiare fuori ogni giorno. Ma con Too Good To Go puoi gustare cibo di qualità a prezzi ridicoli, semplicemente aiutando a combattere lo spreco alimentare. L’app ti mostra panetterie, ristoranti e supermercati che vendono a fine giornata “Magic Box” con pasti freschi non venduti, a partire da 3–4 euro.

Un consiglio extra? Prenota le Magic Box nella fascia oraria pre-serale, quando l’offerta è più ricca.

Hai mai avuto l’imbarazzo di dover combinare autobus, treni, taxi e voli per raggiungere una meta? Rome2Rio ti mostra tutte le opzioni di trasporto possibili, dalla più veloce alla più economica. Con pochi tap, confronti i prezzi tra mezzi pubblici, traghetti, BlaBlaCar e aerei, risparmiando sia tempo che soldi. È l’alleato perfetto per chi viaggia in paesi dove il trasporto è complicato o poco intuitivo.

Le stime dei costi avvengono in tempo reale. Tutto quello che un viaggiatore provetto potrebbe desiderare, in sostanza. Usa la funzione “preferisci opzione economica” per avere sempre il percorso più low cost.

Cosa abbiamo imparato, quindi? Che viaggiare bene, con tutte le comodità, non corrisponde a spendere tantissimi soldi. Con un po’ di furbizia puoi ottenere due piccioni con una fava. Quindi, informati sempre ed evita di spendere cifre da capogiro senza motivo.